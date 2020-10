Avec l'abaissement de la jauge à 1.000 personnes, l'ASM Clermont Auvergne craint pour sa "survie économique"

"Une situation financière de survie du club." Voilà comment l'ASM réagit après le passage de Clermont et de son agglomération en zone d'alerte renforcée. Ce qui a pour incidence notamment de réduire la capacité au Michelin de 5.000 à 1.000 spectateurs. Un problème pour les Jaune et bleu qui s'apprêtent à enchaîner deux réceptions (Paris et Pau).

Face à cette décision, "les groupes d’abonnés ne pourront être accueillis au Michelin" indique l'ASMCA. Avant d'ajouter : "seuls 1 000 partenaires pourront être accueillis" afin de réduire le coût de ses matches. Car chaque rencontre à la maison coûte de l’argent : 500.000€ avec cette nouvelle jauge précise le club. C'est 200.000 de plus qu'avec une jauge à 5.000 spectateurs.

"Un maximum de clarté"

Au-delà de l'ambiance, qui fait le sel des matches à domicile, "c’est une réalité physique et économique", regrette le coach Franck Azéma. Le président est en éveil là-dessus, il a réunion sur réunion à ce sujet. Il arrive au club avec ce gros challenge sanitaire, social et économique mais il a l’habitude de manœuvrer là-dedans. Il va avoir un rôle important. C'est important d'avoir également un maximum de clarté et de franchise par rapport à la situation du club c’est essentiel et c’est ce que fait l’ASM depuis le début."

Le manager clermontois qui ajoute : "On n’est pas focalisés là-dessus en permanence car il y a des personnes pour gérer ça et bien mais on fait un point de temps en temps. Dans la semaine, le président voudra sans doute qu'on évoque le sujet à nouveau. Ce sera lié à ce qu'il aura eu comme infos au-dessus par la Ligue Nationale de Rugby, le gouvernement et les diffuseurs."

"À 1.000 ça va durer trois mois pas plus"

Pour les joueurs, qui ont déjà consenti une baisse de leur salaire, la situation n'est pas non plus des plus confortables. C'est ce que reconnaît l'ouvreur international Camille Lopez. "Quand tu es habitué à jouer devant 18 000 personnes, cela manque. Mais le plus inquiétant et on n’est pas dupe, c’est économiquement car les clubs au bout d’un moment ne vont pas tenir. A 5.000 personnes on s’accroche mais à 1.000 cela va durer trois mois et les clubs vont dire "stop". Et ce sera stop pour nous et tout le monde et là ce sera une autre situation. C’est sérieux même si on n’est pas encore mis devant le fait accompli. Dans trois mois si ça se trouve on va se retrouver au chômage. Moi qui suis plus proche de la fin que du début, il faut que je pense à basculer à tout moment. Je pense à l’après carrière mais si cela pouvait être dans plus de trois mois ce serait bien…"

Le vétéran aux 117 matches sous le maillot auvergnat d'ajouter, en finissant sur une note plus positive. "C’est encore plus inquiétant pour les jeunes mais je me dis aussi que des solutions vont être trouvées et que cela ne va pas durer éternellement. Le rugby pro ne va pas mourir pour toujours."