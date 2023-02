Avec Shaun Edwards, la défense du XV de France se prépare depuis Canet

C'est ce qu'on appelle un coup de foudre ! Shaun Edwards s'est installé à Canet il y a trois ans. Cet Anglais d'origine n'est pas venu préparer une retraite paisible mais plutôt travailler dans le calme et dans un cadre qui l'ont littéralement séduit lors d'un court passage dans le coin en 2004.

ⓘ Publicité

Ce jour-là, le stratège britannique affronte l'USAP à Aimé-Giral avec les London Wasps qu'il entraîne : "Je me souviens de la passion des supporters. Le match avait été un des plus physiques, un des plus intenses que j'ai pu connaitre. Et les supporters étaient à fond derrière l'USAP. À la fin du match, les Wasps ont gagné parce qu'on avait vraiment très très bien joué. Je me souviendrai toujours que tout le public applaudissait les deux équipes. et je me suis dit que ces gens-là étaient des vrais fans de rugby. Ils encouragent leur équipe, mais ils apprécient les bons joueurs. Tout le monde était debout et c'est ce que j'aime dans le rugby."

Lors de cet déplacement dans les Pyrénées-Orientales, il séjourne à l'hôtel à Canet avec les Wasps et l'homme originaire de la banlieue de Manchester tombe sous le charme. Le climat, la plage, le calme des lieux le séduisent.

Mais pour Shaun Edwards, le département a aussi un atout de rêve pour un technicien du rugby tel que lui. Shaun Edwards, l'ex international de rugby à XIII et ex entraîneur de rugby à XV, est là encore enthousiaste à l'idée de vivre dans un territoire où les deux types de rugby cohabitent.

"J'adore aller aux Dragons car je peux voir du rugby, mais ce n'est pas pour le travail"

À la télé ou dans les stades, il consomme du rugby à tout va. Si le XV reste son travail, le XIII et les Dragons Catalans sont une passion qu'il savoure sans modération : "J'aime le rugby et ici, je me régale avec le XIII et le XV. Avant tout, je suis un supporter ! D'abord avec les équipe de rugby à 15, c'est mon travail de regarder les matchs et d'encourager les équipes françaises. Et puis il y a le rugby à 13 avec les Dragons Catalans. Je connais bien Steeve Mc Namara. Je vais à l'entrainement des fois, aux matchs souvent. J'adore y aller car je peux voir du rugby mais ce n'est pas mon travail ! Je n'ai qu'à me relaxer. Parce qu'en fait ce qui est le plus difficile dans mon travail, et je vous défie de faire la même chose pour le constater, c'est que je dois me focaliser uniquement sur la défense et pas sur l'attaque quand je regarde un match. Quand je vais aux Dragons, au moins je peux regarder les attaques et savourer le match."

Shaun Edwards, 56 ans, s'est installé à Canet avec sa compagne et ses deux enfants. Dans sa vie de tous les jours, ils savoure les choses simples : "Marcher ou courir sur la plage, c'est fantastique et puis on s'est fait des amis. Les enfants vont à l'école locale et ils parlent déjà très bien le français."

"Pas besoin de beaucoup de mots pour que les joueurs me comprennent"

Quant à lui, le français est encore loin d'être maîtrisé, explique-t-il avec un grand sourire. Il espère se perfectionner mais pour l'instant il reste dans son confort de langage : "Même à l'entraînement avec l'équipe de France, mais il n'y a pas de souci avec ça, je m'exprime en anglais avec les joueurs. Mais, vous savez, quand j'ai à leur parler c'est souvent en plein effort et quand ils sont fatigués alors pas besoin de leur dire plus de trois ou quatre mots, ils comprennent sans souci mon message."

La stratégie du XV de France est donc bien souvent établie depuis Canet. la technologie permet à Shaun Edwards d'être en communication avec le staff tricolore : "Oui, on fait beaucoup de réunions par vidéo et des fois je monte à Paris, à Marcoussis pour les rassemblements de l'équipe de France. Mais, par vidéo, ça va très bien parce que la France c'est beau mais c'est grand comme pays !"

Quand Shaun Edwards parle de rugby, de sa vie, de son quotidien c'est bien souvent avec un immense sourire, très certainement à l'opposé de son comportement lorsqu'il dispense les consignes défensives au XV de France. Shaun Edwards est réputé pour être exigeant, rigoureux, pointilleux. Cette exigence bien évidemment nécessaire quand on dirige une équipe qui vise le titre mondial en fin d'année : "Je n'aime pas parler de l'objectif Coupe du monde. Pour moi, le but est de gagner le prochain match, puis le prochain et ainsi de suite."

Mais l'objectif est bien évidemment présent et quand on évoque face à lui une éventuelle finale entre la France et l'Angleterre, là encore il s'en sort par une nouvelle blague : "S'il y a une finale comme ça, ne vous inquiétez pas, mes amis et ma famille en Angleterre seront pour la France, parce qu'ils m'encouragent avant tout."