Avec Trinh-Duc et trois jeunes, l'UBB officialise son recrutement 2021/2022

L'Union Bordeaux-Bègles a officiellement bouclé son recrutement, ce mardi soir. En plus de l’arrivée de François Trinh-Duc, déjà officialisée au mois de mars, le club a annoncé l'arrivé de trois jeunes avants, en provenance des étages inférieurs. Deux deuxièmes ligne, Alban Roussel (Perpignan) et Pierre Bochaton (Bourg-en-Bresse), et un troisième ligne, Bastien Vergnes-Taillefer (Colomiers). Des arrivées qui s'ajoutent à celle de Louis Picamoles et de Thomas Jolmes, déjà anticipées en cours de saison. C'est donc un recrutement d'avenir que signe l'UBB, en engageant ces trois jeunes joueurs jusqu'en 2024, dans une volonté, aussi, de ne pas trop bouleverser son groupe.

Roussel (24 ans), semble peut-être le plus à même de grappiller des minutes. Il était en effet, cette année, titulaire (16 fois dans le XV de départ) dans une équipe de Perpignan qui a soulevé le bouclier de Pro D2. Il retrouvera en Gironde ses ex-coéquipiers de l'équipe de France U20, Cameron Woki et Jules Gimbert. Les U20, c'est l'équipe que fréquente en ce moment Pierre Bochaton (20 ans), engagé dans le Tournoi des Six Nations. Il a pourtant joué cette année au troisième niveau, la Nationale, qu'il a remporté avec son club de Bourg-en-Bresse. Un peu plus bas dans le pack, l'UBB a recruté le troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer, qui a disputé 16 matchs, dont un de barrage de Pro D2 avec Colomiers, aux postes de flanker ou de troisième ligne centre.

Sept départs dont Tauleigne et Botica

Ces arrivées viendront compenser les départs de joueurs, qui étaient dans les tuyaux, mais qui ont été officialisés hier. Marco Tauleigne (Montepllier), Beka Gorgadze(Pau), Alexandre Flanquart (Provence Rugby), Ben Botica(Castres), Bautista Delguy(Perpignan), Laurent Delboulbès, Scott Higginbotham (retraite) quittent le club. L'UBB a aussi annoncé les prolongations des prêts de Simon Desaubies à Mont-de-Marsan et Martin Dulon, à Carcassonne.

L'effectif 2021/2022 de l'UBB

Piliers : Vadim Cobilas, Lekso Kaulashvili, Thierry Paiva, Jefferson Poirot, Ben Tameifuna, Lasha Tabidze

Talonneurs : Joseph Dweba, Maxime Lamothe, Clément Maynadier

Deuxièmes ligne : Pierre Bochaton, Cyril Cazeaux, Kane Douglas, Thomas Jolmès, Jandre Marais, Alban Roussel

Troisièmes ligne : Mahamadou Diaby, Ian Kitwanga, Jean-Baptiste Lachaise, Guido Petti, Louis Picamoles, Alexandre Roumat, Bastien Vergnes-Taillefer, Cameron Woki

Demis de mêlée : Jules Gimbert, Yann Lesgourgues, Maxime Lucu

Demis d'ouverture : Matthieu Jalibert, François Trinh-Duc

Centres : Jean-Baptiste Dubié, Remi Lamerat, Yoram Moefana, UJ Seuteni, Pablo Uberti

Ailiers : Santiago Cordero, Geoffrey Cros, Nathanaël Hulleu, Ben Lam

Arrières : Romain Buros, Nans Ducuing