Aviron Bayonnais : "À cœur de prendre une revanche", reconnait Peyo Muscarditz avant le déplacement à Pau

C'est le retour du Top 14 pour l'Aviron. Après une semaine de repos et une semaine en stage à Soustons, les Bayonnais retrouvent la compétition. Et quel retour ! Déplacement à Pau, vendredi soir (20h45, à vivre sur France Bleu Pays Basque). Les Ciel et blanc, 12es compte sept points d'avance sur les Béarnais, 13es et barragistes. À six journées de la fin de la phase régulière, ce choc s'avère important dans la course au maintien. "C'est une équipe qui joue sa survie en Top 14, explique Peyo Muscarditz, le centre de Bayonne. Il faudra faire d'autant plus attention."

France Bleu Pays Basque : Deux semaines sans jouer... vous êtes d'attaque ?

Peyo Muscarditz : Bien sûr. Il nous tarde de reprendre. On a déjà repris la semaine dernière sur un stage de cohésion à soustons avec quelques petits rappels physiques. Et on a déjà entamé la semaine dès dimanche parce que le match à Pau se joue vendredi. Donc dans notre organisation, c'était plus simple de préparer la semaine à partir de dimanche.

Ce stage à Soustons a fait du bien, sortir du cadre habituel ?

On a déjà eu la coupure, la semaine de vacances, donc ça, ce n'était pas négligeable non plus parce qu'on était pas forcément sur les rotules, mais on commençait à saturer, même si on avait eu quelques bons résultats. Et puis, ça fait longtemps qu'on était en train de travailler. Mine de rien, ça fait du bien à toutes les têtes de ne pas forcément penser au rugby. Sachant qu'on a gagné juste avant contre le Racing. Et ce stage permet de se raconter un peu les vacances, de se préparer aussi physiquement, se replonger petit à petit dans la compétition en ayant un peu moins de stress, sachant que le week-end, on jouait pas. Et donc de préparer le match de Pau qui allait venir.

Pas un derby, mais important dans la région

On arrive justement à couper complètement ou pas du tout ?

Pas les deux semaines, mais, on avait déjà le sentiment du travail accompli après le match du Racing. On est toujours un peu marcher, mais un peu dans le bonheur, toujours le plaisir. Et après la récupération aussi. Si on peut profiter un peu de nos proches avec bien sûr, les gestes barrières, mais de voir de nouvelles têtes aussi, ça fait du bien.

Vendredi, le déplacement à Pau... Un derby ou non pour vous ?

Je répondrai que non, sachant que j'ai déjà connu le derby Bayonne/Biarritz. J'ai eu cette chance là, mais c'est quand même un match phare pour la région, je pense.

Un point sur le classement : Bayonne 12e quand compte sept points d'avance sur la Section barragiste. Comment vous abordez cette rencontre ?

On ne tient pas trop compte des points d'avance. On sait que c'est une équipe qui était capable de rivaliser chez tous les gros et sur tous les matchs. Surtout, ils n'ont jamais pris, une grosse danse - on va dire - à l'extérieur ni à la maison. Ils sont capables de tenir tous les matchs. Ça n'a pas toujours basculé en leur faveur en fin de match. On prend l'équipe très au sérieux et on va faire du mieux possible pour essayer de les embêter chez eux. Mais on les respecte réellement. C'est une équipe qui joue sa survie en Top 14 du moins. Donc on sait très bien qu'elle elle est déjà piquée. Et elle aura à cœur de démontrer que elle est capable de rester en Top 14 et qu'elle a le talent et toutes les armes. Mais on va aller là-bas pour faire pour faire notre match. Je vous avoue que cette semaine, on se concentre surtout sur nous.

On note une certaine forme de progression

Sur les dernières années, jamais vous n'avez battu les Palois...

C'est un peu une forme de motivation aussi pour nous parce que chaque fois, ils nous ont châtié, notamment chez nous. L'année dernière, on n'a pas eu l'occasion d'aller chez eux, mais à Dauger, on a perdu de six points dans des conditions dantesques. Cette année, un retour du covid-19, en perdant d'un point. Je pense qu'il y avait moyen, mais ils ont fait un match parfait à l'extérieur. Et nous, physiquement, on n'a pas su accélérer en fin de match. Bien sûr qu'on a à cœur de prendre une revanche, mais de préparer surtout ce match correctement et surtout de ne pas imaginer quoi que ce soit. Il va falloir vraiment le jouer et être présent vendredi.

Sur la suite du championnat vous entamez une phase avec deux matchs, une semaine de coupure, etc...

Il faut être focus et être capable d'être actif sur tous les matchs. Il faut certainement pas lever le pied et au contraire, continuer d'accélérer. Parce que nous aussi, on a vu une certaine forme de progression, comme on l'avait dit après le match. Donc, en étant joueur, on a toujours envie d'aller chercher plus. Et quand on progresse, c'est en général là où on prend du plaisir et à la base, c'est notre passion. Donc, si on peut faire notre métier en étant passionné et en prenant d'autant plus de plaisir, ce ne sera que mieux. Et on viendra aux entrainements, avec la banane, sans réfléchir, sans se poser de questions à la tête. C'est bateau, on est focus et comme le disent souvent les footballeurs, on prend match après match. Parce que celui-là, à Pau notamment, il est important.