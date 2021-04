Aviron Bayonnais : "À cœur de se reprendre" affirme Arnard Duputs avant la réception de Castres

Après le revers concédé à Pau, le troisième ligne de l'Aviron Bayonnais, Arnaud Duputs se confie et évoque la confrontation qui attend les Ciel et blanc samedi (17h45) contre Castres à Dauger.

Digérer, analyser ce qui a fauté et passer à autre chose. Voilà ce sur quoi travaille l'Aviron Bayonnais depuis la défaite à Pau vendredi (43-33) et avant la réception de Castres ce samedi à Jean Dauger (coup d'envoi 17h45). Match qui compte pour la 22e journée de Top 14. "Il faut s'attendre à un gros combat contre une équipe qui a quelque chose à jouer", analyse Arnaud Duputs, le 3e ligne ciel et blanc. En effet, les Tarnais, après leur victoire contre Toulouse (26-24) peuvent logiquement ambitionner une place dans le top six du championnat pour jouer les phases finales.

France Bleu Pays Basque : La page est tournée après sa défaite à Pau ?

Arnaud Duputs : Oui, forcément, c'est la défaite a fait mal, mais maintenant, faut faire cap sur les prochains matchs qui vont arriver aujourd'hui, on va dire qu'on a un peu digéré. On a revu notre match de Pau, mais c'est déjà objectif, Castres et les prochains matchs de la saison.

Avec le recul, comment expliquez-vous les deux mi-temps si différentes sur la pelouse du Hameau ?

Deux mi-temps différentes. La première avec beaucoup de fautes des deux côtés du terrain donc ça se résume à un duel de buteurs. En deuxième mi temps, il y a eu peut être un peu plus de jeu, plus d'essais [...] Je pense qu'on prend neuf points à cause de ces mauvaises sorties de corps. On essaie de bosser. La semaine dernière on a été excellents sur les blocs. Malheureusement, on fait trois fautes stupides dans nos 22 mètres. Une fois hors-jeu, une fois un petit coup de coude, c'est des fautes à ce niveau, surtout sur des matchs importants comme ça, que l'on doit gommer. Cette semaine, on travaille sur notre lucidité pour arriver notamment à sortir de notre camp proprement.

Avec Castres, sur chaque ruck c'est la guerre

Le CO a remporté le week-end dernier son derby contre le Stade Toulousain (26-24). Les Tarnais vont débarquer avec les crocs, eux qui aspirent à aller chercher une place dans le top six...

C'est ça maintenant, chaque équipe a quelque chose à jouer. Et les Castrais vont venir pour chercher des points pour une qualif'. Donc ça va être un gros match. Nous, on sait pourquoi on joue ce match. Ça va être pour la survie, donc ça va être vraiment une grosse prestation. À l'aller on avait eu un gros combat, donc on sait à quoi on s'attend pour samedi. C'était un match, un match très rude. Ils avaient été très bons. Ils nous ont pris sur deux-trois pénalités vite jouées à cinq mètres de notre ligne, ils ont été très efficaces. Nous, on avait livré un bon combat aussi. Les Castrais, c'est une équipe coriace, qui donne tout, chaque ballon. C'est la guerre. Chaque ruck, c'est la guerre. Donc, il faut alors se préparer à ça cette semaine.

Arnaud Duputs dans les studios de France Bleu Pays Basque © Radio France - Stéphane Garcia

Est-ce qu'il y a de la pression, avec la Section derrière à trois points ? Et Montpellier aussi juste devant à un point...

Je veux pas dire qu'il y a la pression parce qu'on sait très bien où on en est. Ça fait un moment qu'on est à la limite de la treizième place, donc après, oui, on va jouer dans la tête, on sait qu'il ne faut pas qu'on perde. On sait qu'on avait peut-être un petit bol d'air à prendre à Pau. C'est donc un petit joker de grillé dans ce match. À ce stade là de la compétition, c'est comme si on était tous égaux. Tous les matchs vont compter, donc le moindre point, le moindre bonus va compter. Ça va être du détail. Parce que ce sont les détails qui font gagner les matchs.

On parlait de la capacité de se relancer et de se remettre la tête à l'endroit... Vous l'avez déjà fait cette année notamment après la lourde défaite à Clermont (73-3)...

C'est ça. On est un groupe qui a mal, qui est touché lorsqu'il prendre des gros scores comme ça, par exemple. Donc, on a à cœur de se réveiller. On est tous lucides. On a tous les mêmes objectifs. À chaque fois, on passe le match, on fait le bilan, qu'on gagne ou qu'on perde. Et après, c'est cap sur le match qui suit.

Prise d'antenne samedi dès 17h30 pour l'avant-match sur France Bleu Pays Basque avec Anthony Biscay, Stéphane Garcia et Christian Bibal © Radio France - BC

À Castres il y a quelqu'un que vous connaissez bien pour avoir joué avec lui à Bayonne, Martin Laveau en l’occurrence, qui vit une saison difficile à cause de blessures à répétition au quadriceps...

Il ne faut pas qu'il lâche. La saison prochaine sera meilleure. Je sais que c'est un garçon qui a du mental et qui va se reprendre, même si c'est un passage compliqué pour lui, ça ira mieux la saison prochaine. Elle va être top et il ne marquera des beaux essais comme il sait faire le quadriceps. Avec Martin, on a évolué ensemble, en espoir. Et en même temps, il était souvent chez les pros. Mais il venait faire les phases finales. Martin, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui adorait la muscu' (rires). Ce souvenir là qui m'a marqué.