Aviron Bayonnais : Anoeta "ça rappelle les phases finales mais on n'y est pas encore", les déclas avant Pau

Que la fête soit belle à Anoeta. L' Aviron Bayonnais revient à Saint-Sébastien, neuf ans après, pour y affronter la Section Paloise . Un des chocs de cette 21e journée de Top 14 , dans un stade à guichets fermés, devant près de 39.000 supporters qui vont faire le déplacement. Un décorum spécial, pour une rencontre qui peut permettre à l'Aviron de se maintenir dans les six et de, au regard des autres rencontres, créer un écart avec la concurrence dans la course aux phases finales.

ⓘ Publicité

Avant cette affiche basco-béarnaise, qui avait vu les deux équipes se séparer dos à dos en décembre dernier , retrouvez les déclarations bayonnaises de Denis Marchois, le 2e ligne et capitaine, de l'ouvreur Camille Lopez et du manager bayonnais, Grégory Patat.

"Se concentrer sur le terrain pour éviter d'être inhibé par le contexte..."

loading

loading

loading

À lire aussi Aviron Bayonnais : avec Marland Yarde pour débuter contre Pau à Anoeta

À lire aussi Bayonne - Section Paloise : on vous révèle le coût de la délocalisation à Anoeta

Aviron Bayonnais - Section Paloise, à vivre dès 16h sur France Bleu Pays Basque

loading

loading