Aviron Bayonnais : Anoeta sera à guichets fermés pour le match contre Pau délocalisé à Saint Sébastien

Pari tenu pour l' Aviron Bayonnais ! Pour la réception de Pau le 25 mars prochain, Bayonne a choisi de délocaliser la rencontre au stade Anoeta de Saint-Sébastien. C'est-à-dire un stade de près de 39 000 places, contre 15 000 pour Jean Dauger. À guichets fermés à domicile depuis le début de la saison, et malgré le challenge, Anoeta ne résiste pas plus que Jean Dauger à l'engouement autour de Bayonne cette saison : le club annonce ce mercredi 1er mars dans un communiqué qu'Anoeta sera bien plein comme un œuf pour cette 21e journée de Top 14. Un "guichets fermés" à très exactement 38 645 personnes qui ne surprend pas grand-monde, et qui se pressentait même depuis une semaine .

Un "guichets fermés" qui arrive à point nommé, pile quand la saison de Bayonne prend une toute nouvelle dimension après la victoire contre Castres (41-10). L'Aviron est désormais 5e du championnat, potentiel qualifiable, à sept matches de la fin de la saison régulière. "On ne va plus se cacher" déclarait le manager Grégory Patat après la victoire contre les Tarnais. Les Palois bataillent eux toujours pour le maintien, avec Brive et Perpignan.

Au match aller, Bayonne avait réussi à arracher un match nul (20-20) au Stade du Hameau le 23 décembre dernier. Invaincu à domicile, l'Aviron Bayonnais compte bien sur une 11e victoire à domicile, après son 11e "guichets fermés".

Pour ce qui relève du pratique, les billets pour les bus direction Anoeta sont déjà mis en vente sur le site du club.