Aviron Bayonnais : "Aujourd'hui, le bon dieu était avec nous", les déclas après le Stade Français

Dans un stade Jean Dauger en délire, l' Aviron Bayonnais s'impose dans les arrêts de jeu contre le Stade Français (29-26) ce samedi 18 février, pour le compte de la 18e journée de Top 14 . Un essai parisien à deux minutes de la fin, une transformation ratée, avant une ultime pénalité de Camille Lopez pour faire chavirer Jean Dauger. Bayonne continue son sans faute à domicile avec un neuvième succès. Les réactions de Swan Cormenier, Camille Lopez et du manager Grégory Patat.

Swan Cormenier : "La victoire la plus dure à aller chercher "

"C'était la victoire la plus dure à aller chercher. C'est celle qui nous a demandé, peut-être le plus d'efforts. Surtout quand tu te fais dominer au niveau de la mêlée, où on est complètement passé à travers. D'autant qu'après l'essai, on se voyait mal barrés, même si on savait qu'il restait deux minutes de jeu. On a fait ce qu'il fallait pour avoir cette ultime pénalité. Heureusement pour nous, on a pu jouer cette extra-balle sur le coup d'envoi pour décrocher la pénalité."

"Cette joie à la fin est un peu partagée, modérée, notamment pour moi, parce que je suis assez frustré du début du match. Personnellement et collectivement, puisque la mêlée, c'est quelque chose de collectif. Et donc, il va falloir quand même qu'on travaille là-dessus car on ne peut pas se permettre de jouer au haut-niveau si on passe 80 minutes à avoir une conquête qui failli. On a donc réussi à trouver des points positifs ailleurs que dans le secteur de la mêlée. Mais sur le coup, par rapport à la tournure du match, c'est sûr que l'ultime pénalité que Camille passe, elle fait du bien parce qu’on reste invincible à la maison. Ça fait une victoire supplémentaire. Et puis, après tous les efforts qu'on fait les 23 mecs, tout au long du match, ça fait plaisir d'être récompensé par une victoire. Croyez-moi, on pense déjà à se remettre très vite au travail dès lundi pour recevoir Castres correctement parce qu'il va y avoir aussi du boulot et il ne va pas falloir se reposer sur la prestation de ce week-end."

"On ne nous donnera rien. Il faut qu'on travaille, qu'on cravache tout le temps. Et là, avec le second du championnat, ç'a tapé dur. C'est passé, cette fois-ci. Mais si le week-end prochain, on n'a pas des bases plus convaincantes, ça ne passera pas. Donc oui, il faut vite se remettre au travail. Je vais rester sur le discours que tout le monde ressasse, et c'est véridique : on ne parle pas d'intégrer les six ou quoi que ce soit, d'avoir une demie ou quelque chose comme ça. Notre saison est basée sur le maintien. Une fois que ce sera acquis, on pourra peut-être se permettre de rêver. Tant qu'on me dit pas : "c'est bon, mathématiquement", parce que vous savez, avec les chiffres, c'est toujours compliqué, surtout quand on joue pilier. Donc, on cravache et on verra par la suite. Troisième, personnellement (avant les autres résultats de la journée de samedi, ndlr) je ne l'ai jamais été, donc c'est cool. Premier ça doit être encore mieux ! (rires) Allez, on va se calmer. C'est très bien. On veut continuer notre belle série d'invincibilité à la maison. Ça va passer par un gros match le week-end prochain contre Castres. Et s'il y a la victoire, peut-être que le maintien sera acquis."

Camille Lopez : "Le caractère ne peut pas suffire"

"Ça se finit bien, mais aujourd’hui, nous avons été très, très moyens. C’est un miracle si on s’en sort avec une victoire, mais on prend, car c’est toujours bon à prendre. S’il ne pouvait rien nous arriver, le scénario du match ne se serait pas passé comme ça. Comme je l’ai dit, c’est un miracle. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas être satisfaits de notre performance. On fait trop d’erreurs, notamment, sur nos sorties de camp, où nous sommes acculés chez nous et où nous n'arrivons pas à sortir proprement. On fait des fautes bêtes, je loupe deux pénaltouches, chacun fait un peu la sienne et finalement, il n’y a rien de bon. Ça fait un petit moment qu’on est ric-rac. Si on perd contre Toulon, il n’y a rien à dire. Là aussi. Attention. Une fois, deux fois… La troisième peut faire mal. Au moment où ils marquent à la 77e, tu peux le perdre, mais il reste une chance de gagner sur le coup d’envoi. Sans mentir, on s’est vu perdre le match."

"On ne peut pas se permettre de parler d’autre chose que du maintien, quand vous voyez la prestation qu’on fait aujourd’hui. Alors oui, on montre du caractère, on ne lâche pas, mais c’est la base de notre sport. Nous devons être capables d’être plus précis et efficaces, si on veut espérer mieux sur des matchs comme ça. Tant que comptablement, ça ne sera pas fait, on ne parle pas d'autre chose. On reçoit deux fois. Ce n’est pas la chose la plus facile. On ne l’a jamais vécu sur cette saison. Nous sommes passés proches d’une défaite, attention à la réception de Castres. Il va falloir remettre le bleu de chauffe et être un peu plus efficaces samedi prochain. Sinon, il y aura une déconvenue."

Avez-vous discuté avec Morgan Parra de son cafouillage sur la dernière transformation ? "Oui. Au moment où il veut enlever la terre qu’il y a devant lui, il démarre et se rend compte qu’il a fait une connerie. Il tape comme il peut. Peyo Muscarditz joue très bien le coup en montant pour le mettre sous pression. Malgré ça, Morgan a failli la mettre. Je crois qu’aujourd’hui, le bon Dieu était avec nous. Mais ça ne va pas durer éternellement."

Grégory Patat : "On a fait 95 % de la route pour le maintien"

"On savait que ça allait être l’un des matches le plus compliqués depuis le début de saison. Le jeu du Stade Français met sous pression continuellement l’équipe adverse. Ils ont un jeu au pied clinique, une défense bien en place et ils gagnent les collisions. C’est très difficile de mettre à mal cette équipe. On a eu des occasions mais on n’a pas assez scoré en première mi-temps à mon goût. Après, ils ont pris l’ascendant et en conquête, c’était très compliqué."

"À partir de la 50e, on a perdu les 30 dernières minutes devant. On a pris des mauls dans la figure, on a perdu des mêlées importantes qui nous ont mis sous pression. Jusque-là, on faisait jeu égal et le dynamisme des avants faisait qu’on arrivait à avoir des situations intéressantes. Les cinq derniers centimètres qu’il fallait gagner, on n’a pas su les gagner. C’est notre marge de travail pour les matches prochains."

"Aujourd’hui, on a gagné face au second, même en maîtrisant pas totalement notre sujet, on arrive à gagner. C’est positif. Maintenant, je suis lucide sur le niveau de mon groupe. Si on veut rester là, il faut qu’on soit vraiment plus précis et beaucoup plus clinique. Le premier objectif, le maintien, est quasi atteint. On avance. Il ne reste plus que huit journées. On aura certainement 15 points d’avance par rapport au 13e. On a fait 95 % de la route. On veut rester à ce niveau. Soyons humbles. Restons modestes. Il faut qu’on ait peur en permanence. Ça va se jouer dans les matches futurs. Aujourd’hui, on a l’ambition de rivaliser avec tout le monde, de montrer un beau visage de l’Aviron. Il faut qu’on soit beaucoup plus performant dans certains secteurs."

