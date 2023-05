Aviron Bayonnais : avec ou sans Machenaud ? L'équipe inhabituelle pour Lyon

C'est un huitième de finale que s'apprête à vivre l' Aviron Bayonnais . Ce dimanche 28 mai, à Lyon, les Ciel et blanc vont chercher à décrocher une qualification historique en phases finales de Top 14 , à l'occasion de la dernière journée de la phase régulière.

Principale inconnue : la participation ou non de Maxime Machenaud à ce déplacement. Blessé à un mollet ce jeudi, le demi de mêlée a dû écourter l'entrainement et ce vendredi, il était aux soins. Le joueur âgé de 34 ans, seul valide au poste après la blessure de Rouet et les départs de Ruru ( Vannes ) et Zabalza (Vannes puis Bordeaux), souffrirait d'une déchirure, d'après Rugbyrama . Blessure qui le ferait manquer le dernier match de la saison. Il pourrait dans ce cas être remplacé par le jeune Hugo Camacho (19 ans ce samedi), qui était en avant lors de la dernière séance de la semaine. Sa première à l’échelon professionnel.

Machenaud, Camacho ou Dolhagaray ?

Mais son manager Grégory Patat tempère, non sans ironie : "Max a senti une gène au mollet, mais il postule pour dimanche. Il n'est pas mort (rires), je ne sais pas d'où est sortie cette info. Le club n'a pas communiqué. Si c'est Dolha qui démarre, où même le petit Camacho, on va l'accompagner et jouer avec ses qualités. Ça reste un match de rugby et la réalité du Top 14. On sera 15 contre 15 (rires) mais franchement, ça ne me fait pas peur."

Pour le reste, de nombreux choix inhabituels sont à envisager pour la composition d'équipe. En première ligne, les habituels titulaires - Cormenier, Bosch et Cotet - pourraient ne pas débuter. À la place Béthune, Van Jaarsveld et Tatafu pourraient être privilégiés. "Choix sportifs pour Swan (Cormenier) et Pieter (Scholtz)", s'explique le manager bayonnais. En seconde ligne, Mikautadze serait associé à Ceyte. Sur la ligne arrière, Duhau et Baget, les "jumeaux", occuperaient les ailes sur la pelouse de Gerland, tandis qu'au centre David accompagnera Maqala.

Côté infirmerie, Yarde a une alerte aux adducteurs, Monribot souffre de l'épaule. "Pour Guillaume (Rouet) c'est trop tôt, justifie Grégory Patat. Mais je fais les choix qui vont nous faire gagner à Lyon."

Groupe probable de Bayonne

1- Quentin BETHUNE ; 2- Torsten VAN JAARSVELD ; 3- T evita TATAFU

4- Thomas CEYTE ; 5- Konstantin MIKAUTADZE

6- Pierre HUGUET ; 8- Uzair CASSIEM ; 7- Baptiste HEGUY

9- Maxime MACHENAUD (ou Hugo CAMACHO) ; 10- Camille LOPEZ (c)

11- Arthur DUHAU ; 12- Yann DAVID ; 13- Sireli MAQALA ; 14- Rémy BAGET

15- Tom SPRING

Remplaçants : 16- Facundo BOSCH ; 17- Matis PERCHAUD ; 18- Manuel LEINDEKAR ; 19- Denis MARCHOIS ; 20- Thomas DOLHAGARAY ; 21- Peyo MUSCARDITZ ; 22- Guillaume MARTOCQ ; 23- Pascal COTET

