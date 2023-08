Top 14 - Aviron Bayonnais : avec Paulos, Iturria, Bourdeau et Tiberghien pour débuter à Toulon

Régénérer le groupe, activer la concurrence, sans pour autant casser la dynamique qui s'est créée la semaine dernière avec la victoire contre le Stade Toulousain . C'est l'objectif du staff de l' Aviron Bayonnais , qui s'apprête à opérer sept changements dans le quinze de départ, au moment de se déplacer ce samedi 26 août sur la rade pour y affronter le RCT (21 heures) à l'occasion de la deuxième journée de Top 14 de rugby.

ⓘ Publicité

Du changement dans toutes les rangées du pack, à l'aile et à l'arrière. La nouveauté en 2e ligne concerne Lucas Paulos. L'Argentin, arrivé cet été de Brive et qui n'a pas été conservé avec les Pumas pour participer à la Coupe du Monde commencera sur le pré de Mayol ce samedi. Iturria et Bourdeau, qui ont fait une entrée remarquée contre Toulouse, débuteront aussi. À l'aile, le jeune Erbinartegaray (sept matches l'an dernier) aura également sa chance.

Des choix pour faire tourner dans le groupe, mais aussi certains imposés. C'est le cas à l'arrière puisque Tom Spring ne s'est pas entrainé cette semaine. Le jeune arrière de 20 ans souffre d'une infection à la cheville gauche contractée après le premier match contre Paris.

L'équipe probable de l'Aviron

1- Swan CORMENIER ; 2- V incent GIUDICELLI ; 3- Tevita TATAFU

4- Thomas CEYTE ; 5- Lucas Paulos

6- Rémi BOURDEAU ; 8- Uzair CASSIEM ; 7- Arthur ITURRIA

9- Guillaume ROUET ; 10- Camille LOPEZ

11- Kaminieli RASAKU ; 12- Guillaume MARTOCQ ; 13- Peyo MUSCARDITZ ; 14- Arnaud ERBINARTÉGARAY

15- Cheikh TIBERGHIEN

Remplaçants : 16- Facundo BOSCH ; 17- Pieter SCHOLTZ ; 18- Api RATUNIYARAWA ; 19- Baptiste HEGUY ; 20- Maxime MACHENAUD ; 21- Thomas DOLHAGARAY ; 22- Aurélien CALLANDRET ; 23- Pascal COTET

loading

loading