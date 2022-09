Aviron Bayonnais : "Il fallait marquer notre territoire", les déclas de Ceyte, Bosch et Artiguste

Elle était déjà attendue, et ils sont allés la chercher. Les joueurs de l'Aviron Bayonnais sortis vainqueurs du duel face au Racing ce samedi 10 septembre (31-25) sur leur pelouse de Jean Dauger, pour le compte de la 2e journée de Top 14. Les réactions de Thomas Ceyte, le 2e ligne, du talonneur Facundo Bosch et de l'entraineur de la défense Eric Artiguste.

Thomas Ceyte : "Nous faisons une bonne première mi-temps, mais le Racing marque deux fois en deux actions. On prend un essai en contre et un autre après une “89” sur mêlée. C’est un peu cher payé à la mi-temps. À la pause, on s’est dit que ce n’était pas possible de passer à côté de ce premier match à la maison. Il fallait aller les chercher. On savait que les supporters allaient se transcender. On sentait qu’en mêlée, ils commençaient un peu à flancher. Leur droitier remplaçant revenait d’une longue blessure. Petit à petit, il a craqué. Après cette introduction, le public s’est mis derrière nous et nous sommes passés de 8-18 à 31-18. Si on reste cohérent dans ce qu’on veut faire cette année, on aura un seizième homme assez facile à aller chercher pendant la saison.

On reste des mecs de Pro D2, mais nous nous sommes tous transcendés sur des choses simples.

Nous sommes beaucoup de joueurs à être arrivés de Pro D2. La semaine passée, tout le monde a dit qu’on avait fait un bon match. Oui, nous avons marqué des essais, mais personnellement, je suis sorti frustré. Aujourd’hui, nous n’avons pas fait un match de folie en conquête. Mais dans l’intensité et l’agressivité, ils n’ont pas touché terre pendant 35 minutes en seconde période. Nous en voulions plus qu’eux. Ça s'est senti sur le terrain et au niveau du score. Denis Marchois a pris la parole, le staff aussi. Après, il faut qu’on aille chercher ce supplément d’âme. Un mec comme Pascal Cotet, l’an dernier, jouait à Narbonne devant 1000 personnes. Pierre Huguet était à Carcassonne, je ne pense pas que le stade était tout le temps plein. Quand on est allé les chercher et que ça s’est mis vraiment à pousser - on reste des mecs de Pro D2 - mais nous nous sommes tous transcendés sur des choses simples. Nous avons dominé le Racing sur les collisions, l’envie et l’agressivité.

"Haranguer la foule ? Je faisais ça à Nevers, je vais le faire ici. J’adore ces ambiances chaudes où on sent que tout le monde est derrière nous. Dès que ça s’est mis à pousser, les mecs du Racing se regardaient tous. Quand tu avances et que le public gueule, c’est plus facile pour que l’arbitre siffle en ta faveur. C’est bien, mais il faudra beaucoup plus maîtriser notre rugby et notre conquête si on veut espérer gagner plus de matchs sans se mettre le feu comme ça. Personnellement, j’étais vraiment très frustré de la semaine dernière. Là, je ne pouvais pas passer à côté. Bayonne, c’est un truc qui me faisait rêver. Je me suis toujours dit que je voulais venir jouer ici. C’était la première officielle à domicile avec un gros club en face. Il fallait mettre de l’intensité et, aussi, se présenter. Il y a eu du bon et du moins bon, mais sur ma performance, je suis assez satisfait. Je suis resté dans ce que je sais faire : mettre du combat, agresser les mecs. Même si des fois je ne suis pas super bon, j’essaye de transmettre mon énergie au coéquipier qui est à côté."

Eric Artiguste : "Le début de la première mi-temps est bon, après, on a dix minutes de passage à vide, mais on a dit aux joueurs d'être patients. On leur a dit de ne pas jeter les ballons parce qu'on prend un contre sur une action où on ne peut marquer. Ça nous coûte cher. Ils marquent des essais sur nos fautes. Donc c'était surtout de conserver ce ballon parce qu'on était dangereux. Après, ils étaient devant et on s'est dit qu'on allait dégager au pied chez eux pour essayer de mettre la pression, et on jouera dans leur camp. On a été aussi assez dominateurs en mêlée et c'est important parce que psychologiquement, ça donne du gaz à l'équipe et ça met le doute chez l'équipe adverse.

L'attaque, c'est important, mais c'est surtout la défense qui fait la différence.

À la mi-temps, on a dix points de retard, mentalement, c'est quand même très compliqué, mais le reste se passe à l'intérieur du vestiaire. Mais il y a de super réactions. Il y a des mecs qui ont pris la parole. Le manager a passé le message et puis les joueurs ont pris le relais donc on sentait qu'ils avaient été motivés pour aller chercher quelque chose et que je sais qu'il y a beaucoup de mecs de Pro D2, qui montent et découvrent le Top 14. Mais quand tu arrives dans le stade et qu'il y a 15.000 personnes, ce n'est pas pareil, ça donne de l'énergie, ça fait pousser les aller [...] Défensivement, on a assuré une bonne partie de la rencontre. Physiquement, on a répondu présent. Ça fait partie du jeu des grosses équipes. L'attaque, c'est important, mais c'est surtout la défense qui fait la différence, et dans ce secteur les joueurs ont été très bons."

Facundo Bosch : "On savait que ce premier match était très important pour donner une image positive et montrer que ce ne sera pas si facile de venir à Bayonne. À la mi-temps, on s'est dit de repartir sur des choses simples. On est par exemple mieux ressorti de notre camp. Puis, nous avons pris un peu l'ascendant en mêlée avec cette pénalité renversée à la 48e minute de jeu qui nous permet de marquer ensuite.

L'ambiance ? C'était magnifique !

Sur l'ambiance : "C'est la première fois que je suis ici avec le public qui pousse. J'étais déjà venu à Dauger, avec La Rochelle, mais avec le Covid-19 et les stades vides, ce n'était pas pareil. Là, c'était magnifique. La Peña, ça chante, le public pousse et t'encourage. Ça fait plaisir d'avoir réussi ce match, pour le club, pour les supporteurs, pour nous."