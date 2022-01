Aviron Bayonnais : bilan, objectifs, mercato, jauge, vaccination... Philippe Tayeb fait le point à mi-saison

L'Aviron Bayonnais fait sa rentrée cette semaine. Les Ciel et blanc se déplacent à Agen jeudi soir (20h45) pour le compte de la 16e journée de Pro D2. C'est le premier match de la phase retour. C'est l'occasion de jeter un coup d'œil sur la première partie de la saison bayonnaise, d'évoquer les objectifs, de faire un point sur l'application de la jauge à 5.000 dans les stades, sur la vaccination obligatoire pour les joueurs mais aussi la préparation de la saison prochaine. Philippe Tayeb était l'invité de 100% Rugby ce lundi 3 janvier sur France Bleu Pays Basque.

France Bleu : À mi-parcours, l'Aviron pointe à la 3e place du championnat (52 pts), à trois points d'Oyonnax et cinq de Mont-de-Marsan... Vous vous attendiez à mieux ?

Philippe Tayeb : On a peut-être été surpris par la dimension de la Pro D2. Je crois qu'il y a un seul faux pas. C'est le match de Mont de Marsan à domicile (perdu 14-33 à Dauger). Aujourd'hui, on est sur les objectifs fixés entre le staff et la direction du club. On ne va pas non plus faire la fine bouche. L'objectif, c'est de finir dans les deux premiers, de pouvoir faire une demi-finale à domicile. Mais attention, parce qu'il y a des grosses écuries dans cette Pro D2.

C'est comme ça, c'est écrit, on doit remonter.

L'objectif, c'est la montée ? C'était le message à la mi saison. Le votre de message, c'est toujours le cas ?

Oui, c'est plus que le cas. C'est même un objectif qui a été écrit, qui a été dit, qui a été entendu. À partir de là, je crois que nous donnons tous les moyens au club pour évoluer. Que ce soit en terme d'infrastructures, en terme de joueurs, de staff. Après, si les moyens financiers structurels rimaient toujours avec montée ou titre de champion de France, il y a certains clubs qui seraient souvent champions de France. Je ne crois pas que ce soit une forme de pression. Ce sont juste les ambitions de la direction de club. C'est un métier à pression, qui demande des défis à relever.

C'est une musique qu'on entend parfois à Jean-Dauger : est-ce que pour l'Aviron, finalement, le mieux ne serait-il pas de rester en Pro D2 pour intégrer un nouveau staff, de nouveaux joueurs ? ... se construire, loin de la difficulté du Top 14 ?

Il faut arrêter de croire que ne pas monter, ça va consolider les bases. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Les jeunes aujourd'hui se réfèrent à l'équipe senior et l'équipe sénior, c'est le Top 14. Si vous voulez garder vos jeunes dans le club, il faut qu'il y ait une équipe de Top 14. Sinon, quel intérêt ? On va les perdre. On les perdra peut-être plus tôt, en Crabos, parce qu'ils iront dans les clubs qui leur permettront de faire du haut-niveau et le haut-niveau, c'est le Top 14. C'est comme ça, c'est écrit, on doit remonter. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de ne pas remonter, mais on se donne les moyens, qu'ils soient sportifs, administratifs ou l'environnement du club. Le projet du club est quand même bien avancé. Depuis quatre ans, quand j'ai pris la présidence du club, on avance pas à pas. Tout ce qu'on a dit, on l'a fait : nouveau stade, nouvelle pelouse, nouvel éclairage, AB Campus qui sera livré en juin 2022. Je crois que la feuille de route est bien écrite et surtout suivie. C'est le plus important.

Vous dites à un joueur "tu n'as rien à voir avec le maintien, mais tu vas devoir jouer peut être en Pro D2 ou en Top 14".

Comment se passe la cohabitation entre les deux staffs, les deux managers, entre l'actuel Yannick Bru et son successeur, Grégory Patat ?

Je crois qu'il y a une bonne entente. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'attendre mars, avril ou mai pour annoncer le nouveau staff. On se doit de prendre des initiatives et surtout d'anticiper parce que le recrutement commence très tôt. C'est un peu malheureux mais à partir du mois d'août, on commence à avoir les joueurs sur le marché. Nos joueurs sont sollicités, ils demandent des explications et veulent savoir avec qui ils vont travailler, que ce soit les nouvelles recrues ou les joueurs qui sont en fin de contrat et qu'on souhaite renouveler. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de travailler en anticipation, sinon ce serait de la mauvaise gestion de ma part.

Camille Lopez ? On travaille dessus, bien entendu.

Pour accompagner Grégory Patat, certains noms sont évoqués (Julien Sarraute, à Colomiers ou encore Gerard Fraser, du RC Vannes)...

La seule confirmation, c'est Grégory Patat. C'est à lui de construire son staff. Ce n'est pas moi, en tant que président, qui vais faire le staff de l'Aviron, ni les joueurs. Je ne me suis jamais initié ni dans un recrutement, ni dans un staff. J'ai juste fait un peu l'intérim pendant les trois derniers mois pour les recrues qu'on a pu signer. Les dossiers étaient déjà en attente. Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités et je crois que ce serait une faute managériale que d'imposer des entraîneurs ou des joueurs, parce que la réponse est facile : "on me les a imposé, ils ne sont pas bons, ce n'est pas ma faute." C'est pas comme ça que je travaille. Pour les joueurs, on continue à travailler tous les jours. Il va y avoir bien d'autres signatures qui vont être enregistrées à l'Aviron Bayonnais. On doit arriver à capter des joueurs qui acceptent le double challenge. C'est quand même très, très compliqué. Vous dites à un joueur "tu n'as rien à voir avec le maintien, mais tu vas devoir jouer peut-être en Pro D2 ou en Top 14" donc une différence de rémunération importante. Il faut réussir à trouver des joueurs motivés sur ce challenge, parce que la carrière de joueur est courte : c'est 10 ans, 12 ans. A partir de là, il faut trouver des joueurs qui acceptent d'être pénalisés sans avoir participé aux matches.

Et Camille Lopez, vous n'avez pas lâché l'idée ?

Camille Lopez, c'est un dossier qui est en cours aujourd'hui. Rien n'est officiel, mais on travaille dessus, bien entendu.

On ne pourra pas ouvrir le guichet. On va d'abord gérer avec les abonnés et nos partenaires.

L'actualité est marquée par le Covid-19, le retour des jauges dans les stades pour les trois prochaines semaines. Durant cette période, Bayonne accueille deux rencontres à Dauger (Aurillac le vendredi 14 et Grenoble, le vendredi 21 janvier) Comment allez-vous gérer ça ?

On a mobilisé nos équipes ce lundi matin avec un comité de direction. On va d'abord gérer la priorité avec les abonnés et nos partenaires. On ne pourra pas ouvrir le guichet. Ça, c'est une certitude. 5.000 personnes aujourd'hui, en comptant sur des absences parce que tout le monde n'assiste pas à tous les match, on arrivera, j'espère, à donner satisfaction à l'ensemble des partenaires et des abonnés sur les matchs d'Aurillac et de Grenoble. On ne pourra pas ouvrir les guichets parce que, tant mieux pour l'Aviron, on est à 6.000 abonnés et partenaires, donc déjà au-dessus de la jauge.

Avez-vous déjà calculé le manque à gagner pour le club ?

On a une réunion en sous-préfecture jeudi . Notre nouvelle tribune répond aux exigences du gouvernement sur les normes sanitaires et on est surtout en train de voir comment on va pouvoir apporter les hospitalités à nos partenaires qui restent la plus grosse masse financière. Sans cela, ça nous pénaliserait beaucoup plus que de rembourser les abonnés parce que ce sont des partenaires qui payent quand même suffisamment cher. Ca va être un moment difficile, mais il va falloir qu'on travaille pour trouver des solutions, malgré ces contraintes.

Une vingtaine de joueurs Pro D2/Top 14 qui sont concernés par la non-vaccination

L'autre question en lien avec le Covid-19, c'est la vaccination. Le 15 janvier prochain, l'Aviron va peut-être devoir se passer de certains joueurs qui n'auront pas été vaccinés ?

Aujourd'hui, on a commencé à entamer des discussions. Deux joueurs nous ont donné un accord oral, qu'ils allaient se faire vacciner. Je comprends leur détresse, mais c'est pas lié au club. C'est une loi et c'est vrai qu'on attend les décrets. A partir du 15 janvier, les joueurs non vaccinés ne pourront plus assister ni aux entraînements ni venir dans l'enceinte de Jean-Dauger. Donc, quelque part, ils vont être dans l'obligation de se vacciner ou alors ils ne pourront plus pratiquer leur métier. Qui dit métier dit rémunération. Ce sont des positions qu'on devrait avoir avec le club, on soutiendra et on maintiendra, j'espère, une partie de cette aide avec les joueurs. Mais la raison est revenue, je crois, pour certains. Nous n'étions concernés que par deux joueurs qui, pour moi, vont se faire vacciner rapidement. De ce que je sais, parce qu'étant au bureau de l'UCPR (Union des Clubs Professionnels de Rugby), il y a peut être une vingtaine de joueurs Pro D2/Top 14 qui sont concernés par la non-vaccination. Ils vont être confrontés à des problèmes aussi personnels et financiers.