Aviron Bayonnais : "Ça aurait été volé de revenir avec le bonus", les déclas après Perpignan

Une première mi-temps qui aura couté cher à l'Aviron. Bayonne s'incline à Perpignan (34-27) ce samedi 4 mars dans le cadre de la 20e journée de Top 14 . Pris dans l'intensité, largement mené à la pause et malgré une réaction en début de seconde période, les Ciel et blanc calent une nouvelle fois à l'extérieur. Les déclas de Denis Marchois, Bastien Pourailly et Grégory Patat à l'issue du match.

ⓘ Publicité

Denis Marchois : "Peut-être une piqûre de rappel"

"Une semaine avec un peu moins de qualité, un peu moins d'implication. Ça se fait ressentir sur la première mi-temps, dans les 10-20 premières minutes. On le savait, que ça allait ressembler à ça. on n'a pas su contrer leur jeu. Et ils ont très bien joué. Ils ont su déplacer le ballon. Nous fixer dans l'axe avant de nous contourner. Je pense qu'il faut les féliciter pour ça. On a subi simplement la première mi-temps. On a peut-être un peu relevé la tête en seconde période. On y a même cru. Mais le match n'était pas pour nous ce soir. Is nous ont pilonné en fin de deuxième mi-temps et on finit par lâcher."

"On ne laisse passer aucun match. On savait que Perpignan nous attendrait ici, qu'ils avaient un peu fait tourner la semaine dernière pour être prêt pour notre réception. Nous, on est venu avec l'équipe la plus compétitive possible. Après, au niveau, au niveau du mental et de l'envie, je pense qu'on n'était pas le plus compétitif possible. On revient avec rien, avec zéro point. Ç'aurait presque été volé de prendre un point, vu l'entame qu'on fait. Il n'y a rien à dire."

"J'espère que ce sera une piqure de rappel. On essaie de tirer toujours du positif et quand on y réfléchit, on peut se dire que ça peut nous remettre la tête à l’endroit. Ça peut nous réveiller ou nous faire prendre conscience que c'est compliqué. Que quand on parle du top six, qu'on commence à se dire "bon, on va essayer d'avoir l'appétit", ça passe par chaque minute sur le terrain à le prouver. Là, on a passé pas mal de minutes sans afficher cette envie, et ça donne zéro point. Si on veut rester dans le top six et si on veut vraiment s'amuser dans cette fin de saison, il faut que chaque minute sur le terrain, on en soit conscient et qu’on les fasse à fond."

Bastien Pourailly : "On s'est saboté en première mi-temps"

"On s’est fait prendre dans l’envie, on s’est fait dominer sur chaque collision, on a subi tous les plaquages. Au bout d’un moment, ça fait quine au bout. Si on n’y met pas l’envie et qu’on plaque pas bas… On savait qu’ici, c’était le premier ingrédient à mettre pour ramener une victoire. On n’a pas su le faire. Perpignan a réussi à prendre le milieu de terrain. On consommait beaucoup de joueurs. On perdait souvent la ligne d’avantage. Forcément, c’est plus difficile de circuler. Sur les extérieurs, on se retrouvait en sous-nombre. Cette première mi-temps a été vraiment compliquée."

"Le discours à la mi-temps, mettre les bons ingrédients pour revenir et rivaliser. On a su le faire en seconde mi-temps. Mais il y avait 28-13, c’était très compliqué. On s’est saboté en première mi-temps. On ne finit pas loin. C’est dommage de perdre le bonus défensif sur cette dernière mêlée. Après, cette première mi-temps, on passe à côté. Le rugby, c’est malheureux, mais c’est simple. Si on n’y met pas les ingrédients le jour J, qu’on fasse une très bonne semaine d’entraînements ou pas, le constat est le même. On n’est pas rentré en mettant l’intensité, on l’a payé cash."

"C’était un vrai challenge avec le public, c’était compliqué d’inverser la tendance une fois que c’était parti. J’espère que comptablement,, ce bonus échappé ne comptera pas à la fin de la saison. Il faut garder la tête haute, on est un promu, on fait une bonne 2e période, ça passe pas loin c’est dommage."

Grégory Patat : "On s'est trompé..."

"On voulait un jeu plus structuré. On s’est trompé. On a subi. Les Catalans nous ont mis constamment sous pression. On savait que la victoire se jouerait en défense, qu’il fallait essayer de les empêcher de marquer plus de 20 points. On a fait un non-match en défense en première mi-temps. L’Usap n’a pas eu peur de jouer, son salut passera par le jeu. Nous, a contrario, si on veut rester dans ces places-là, il va falloir provoquer, et pas subir comme on l’a fait ce soir."

"On a voulu protéger les joueurs. À froid, on va analyser ça. Est-ce que je me suis trompé sur l’équipe ? La planification de la semaine ? On a voulu jouer la fraîcheur, j’ai pas vu une équipe avec de la fraîcheur. On a voulu préserver le groupe et…. Pas que les joueurs, nous à nous remettre en question pour trouver des solutions pour le futur, moi le premier. Il y avait l’opportunité de faire quelque chose à Perpignan."

"Le bonus ? Est-ce qu’on le méritait vraiment ? Reste une regret car on a retourné une situation. On a subi sur la dernière mêlée. Pas sur revenir dans leur camp, pas su le garder, on le méritait pas."

loading

loading