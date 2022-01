EXCLUSIF - Aviron Bayonnais : Camille Lopez s'explique sur son arrivée

Il est la sixième recrue officialisée par Bayonne pour la saison prochaine. Camille Lopez (32 ans) s'est engagé avec les Ciel et blanc pour les deux prochaines saisons. Ce n’est pas une surprise mais une confirmation tant les contacts entre Lopez et son futur club étaient un secret de polichinelle. Après l'ASM Clermont Auvergne (2014-2022), Perpignan (2013-2014) et Bordeaux-Bègles (2009-2013), il va donc découvrir un quatrième club. Le Mauléonnais d'origine revient sur ce choix pour France Bleu Pays Basque.

France Bleu : Bonjour Camille. Pourquoi l'Aviron ?

Camille Lopez : Tout simplement parce que c'est un club qui m'a toujours attiré. C'est un club qui, je pense, correspond à ce que j'ai envie de connaître. Je pense que c'est le club qui me va bien et je ne vais pas me cacher que le public de Jean-Dauger, cette ferveur, c'est quelque chose qui me parle pour moi qui suis originaire de Mauléon, et je suis heureux de pouvoir rejoindre Bayonne. J'ai hâte de pouvoir vivre tout cela. Chez les jeunes j'ai eu l'occasion de rejoindre ce club au niveau du pôle espoir, mais j'ai toujours eu du mal. J'ai toujours refusé parce que ça a toujours été pour moi une crainte de partir de Mauléon, de mes amis et de ma famille. Au cours de ma saison en Fédérale, puisque mon premier rêve était de jouer pour l'équipe première de Mauléon, j'ai décidé de partir et c'est vrai que j'étais en contact avec l'Aviron Bayonnais aussi. Cette année-là, c'était Richard Dourthe le manager, et il avait voulu me faire venir. Richard Dourthe est mon idole depuis tout petit, donc c'était assez rigolo. À l'époque le club était en Top 14 et pour moi, ça me faisait trop peur parce que j'arrivais du milieu amateur, de Mauléon, où je faisais deux entraînements par semaine, zéro musculation... J'ai préféré ne pas brûler les étapes.

Je regrette cette histoire avec Biarritz parce que ça a pris une ampleur démesurée.

Comment ce sont faits les contacts avec les dirigeants bayonnais ?

J'ai des contacts avec avec Bayonne depuis un petit moment maintenant. Le problème c'est que j'étais sous contrat. Ça fait quelques années que je je commence peu durant les saisons à avoir cette envie de rentrer, de me rapprocher de chez moi et de mes proches. Malgré ça, j'étais sous contrat, donc je savais que tout ne serait pas possible non plus. Cet été, j'ai estimé que c'était le moment et c'est pour ça que j'en ai été faire la demande à mon entraîneur et à mon président (de l'ASM Clermont Auvergne). D'ailleurs, je les remercie tous les deux parce qu'ils ont été très réglo avec moi dans cette histoire. J'ai eu des discussions franches et directes avec eux et jamais ils n'ont agit contre mes souhaits ou ma volonté. Je ne dis pas que ça s'est décidé en deux jours parce que ça n'a pas été le cas, ça a pris énormément de temps pour me libérer du contrat de Clermont. Même si j'étais impatient, il fallait attendre pour laisser le temps et l'occasion au club de se retourner pour se projeter sur l'avenir. On a fini par trouver un accord et après toutes les discussions que j'ai pu avoir, on est enfin arrivé à cette confirmation.

Camille Lopez sur le drop tapé à la 68e minute du match gagné contre Toulouse, le samedi 1er janvier © AFP - THIERRY ZOCCOLAN

On vous savait proche du Biarritz Olympique, pour lequel vous aviez signé un pré-accord avant de vous désister pour finalement signer à l'Aviron. Que s'est-il passé ?

Je sais très bien que la question je vais l'avoir maintes et maintes fois. Je n'ai pas envie de faire plus polémique que ça. Il y a des choses qui ont été dites à ce sujet, assez de choses d'ailleurs, donc ce n'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit. Mes premières discussions étaient avec l'Aviron Bayonnais. Elles remontent à bien avant cet été. Aujourd'hui, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait qu'il y a eu des malentendus au milieu. Oui il y a un rapprochement avec Biarritz, avec lequel je m'étais engagé en signant un pré-contrat. Mais comme je l'ai dit, il y a eu des concours de circonstances et des malentendus au milieu... Ma priorité, à la base de tout, c'était de me rapprocher. Il y a eu cette histoire avec Biarritz que je regrette parce que ça a pris une ampleur et je ne veux pas polémiquer sur ça et je ne vais pas à rajouter parce que ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui c'était un choix très important pour ma famille et moi, parce que j'arrive en fin de carrière. Je ne vais pas m'en cacher. Même si j'ai envie de jouer le plus longtemps possible. C'était assez important pour moi de faire ce choix là et j'avais envie de rien regretter.

J'espère que l'Aviron va remonter, mais si c'est en Pro D2, ce sera tout aussi excitant.

Vous signez un contrat de deux ans... que pensez-vous apporter à l'Aviron, à cette équipe, à ce club ?

Moi, je ne suis personne pour prétendre apporter quoi que ce soit. Je vais tout donner pour le club, parce que c'est un challenge hyper excitant pour moi de rentrer au pays et de retrouver ma famille et mes amis. C'est quelque chose de très fort, j'ai hâte de découvrir ce club. Je crois qu'il a montré qu'il méritait sa place en Top 14 sur les années précédentes. Malheureusement, il est descendu. Aujourd'hui, les Bayonnais sont en course pour monter, et j'espère qu'ils monteront. Forcément, je préfère jouer en Top 14 l'année prochaine. Mais si c'est en Pro D2, comme je l'ai dit, ce sera tout aussi excitant. Après, je n'ai pas la prétention d'expliquer le rugby à qui que ce soir, mais je donnerai tout pour quoi que ce que l'équipe fonctionne bien et et qui essaye de faire des bonnes choses pour que le public, le club et la région soient fiers de nous.

Camille Lopez et Maxime Machenaud, lors de la Coupe du Monde 2019 au Japon © AFP - FRANCK FIFE

Vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, à savoir Maxime Machenaud. Avec cette possibilité de reformer une charnière ensemble d'ancien international...

Oui, forcément, on a eu des discussions. Quand j'ai débarqué de Mauléon à Bordeaux, j'ai connu Max pendant un an avant qu'il parte, c'est là où on a commencé tous les deux. On n'a pas joué beaucoup ensemble cette année-là, je débarquais du milieu amateur et et je n'avais pas fait énormément de matches non plus. Mais on s'est côtoyé cette première année-là et après, lui est parti à Agen et a fait sa très belle carrière. Aujourd'hui on se retrouve, après s'être côtoyé aussi en équipe de France. J'ai joué ma première sélection avec lui à la mêlée, donc je suis content. C'est une chance pour nous, pour le club, de l'avoir dans notre effectif l'année prochaine. Je suis sûr qu'il sera tout aussi motivé que moi pour essayer d'apporter le maximum à l'Aviron Bayonnais.

Je ne viens pas sur la côte basque en vacances.

Il va y avoir de nombreux changements à l'Aviron, de manager d'abord (avec l'arrivée de Grégory Patat), et probablement de joueurs aussi. Vous avez l'avez pris en compte avant d'accepter ce contrat ?

Franchement non. Je ne sais pas qui sera là l'année prochaine, qui ne sera pas là. Mon choix était guidé par l'envie de me rapprocher. Le club de l'Aviron a toujours été quelque chose de particulier pour moi. C'était mon choix, quelles que soient les personnes qui y sont. J'ai envie de jouer pour ce club et d'être à la hauteur des ambitions de Bayonne. Avec des projets, aussi bien sportifs qu'extra-sportifs, l'Aviron veut être une place forte du rugby et il a de grosses ambitions. Le stade, le centre d'entraînement (AB Campus), etc. Ses dirigeants font tout pour que les joueurs soient dans de bonnes conditions, donc ce sera à nous de faire le travail sur le terrain.

Vous avez maintenant 32 ans. Certains diraient que Bayonne, c'est la destination idéale pour une pré-retraite dorée.

C'est sûr que forcément, les gens le diront parce que c'est le jeu. Mais je ne viens pas poser mes valises sur la côte et me rapprocher de chez moi pour être en vacances. J'ai envie de jouer le plus longtemps possible et je jouerai tant que j'en ai l'envie et la passion. Après, tout dépendra des blessures ou des choses comme ça. Ce qui est certain c'est que je suis plus près de la fin que du début, malheureusement. Mais j'ai toujours l'ambition de jouer et je vais essayer de contredire les gens qui pensent ça. Je ne suis pas non plus là pour me battre contre eux, chacun est libre de penser ce qu'il veut. L'important, c'est que j'ai envie de le jouer pour ce club, devant ce public et j'espère que l'on arrivera tous à fonctionner ensemble pour vivre de bons moments.