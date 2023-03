Aviron Bayonnais : "Ce qui dérange le plus c'est la manière", les déclas après la défaite contre Pau

Un gros coup d'arrêt. L'Aviron Bayonnais s'incline contre la Section Paloise (20-30) ce samedi 25 mars sur la pelouse d'Anoeta. Une première défaite à domicile, loin de Jean Dauger, qui éloigne les Ciel et blanc de la course aux phases finales. "La Section a été meilleure que nous, il n'y a rien à dire. La meilleure équipe a gagné ce soir. Cela va peut-être nous faire du bien", explique Denis Marchois, le capitaine bayonnais. Un revers qui fait sortir les Ciel et blanc des six premières places en Top 14 , à cinq journées de la fin de la saison régulière. Retrouvez aussi les déclas de Guillaume Rouet, Pierre Huguet et Grégory Patat.

ⓘ Publicité

Guillaume Rouet : "Nous remettre la tête à l'endroit"

"Un coup d'arrêt parce qu'on n'est plus invaincu à la maison. Et ce qui dérange le plus, c'est la manière dont on perd. On a été fébriles. On a fait beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir espérer mieux et c'est bien dommage parce que, malgré le fait qu'on fasse une première mi-temps très très moyenne, on revient mieux en seconde avant de lâcher. On perd, c'est largement mérité, on peut s'en prendre qu'à nous même. Le constat c'est que sur l'ensemble du match, la Section mérite cette victoire."

"C'est sûr qu'on est très déçu pour les supporteurs, surtout qu'on n'a pas mis les ingrédients pour que la fête soit encore plus belle qu'elle ne l'était déjà. On a fait des fautes un peu inhabituelles, des fautes de main. On n'arrivait pas à conserver ce ballon. Malheureusement, on n'arrivait pas à enchaîner trois temps de jeu. Et après, on a pris des contres et on l'a payé cash."

"La preuve que pour l'instant, on n'a pas le niveau pour être dans ce top six. Bizarrement, depuis qu'on en parle, on a fait deux matches très moyens. C'est bien, ça va nous remettre la tête à l'endroit et j'espère qu'on montrera une autre image lors des prochains matchs. Puis, qu'on revienne sur ce qui fonctionnait en début de saison."

Pierre Huguet : "Pas au rendez-vous"

"Pour chacun de mes camarades, pas un avait envie de perdre ici. Forcément, ça nous fait mal au cœur. On avait tous envie que la fête soit belle et qu'on donne du plaisir à tous ces gens. Ce n'est pas le résultat qu'on voulait. Cette série d'invincibilité... mais c'est une étape sur notre chemin. Et maintenant, il va falloir continuer à travailler pour regarder ce qui arrive. Il y a des défaites qui font grandir. Je pense qu'il faut savoir utiliser celle-ci et se souvenir des images qu'il y a eu à la fin du match. Et se remettre au travail pour montrer une autre image."

"Cela fait plusieurs fois cette saison qu'on démarre mal, qu'on est derrière et qu'on arrive à relever la tête. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Devant, ça a été dur et derrière c'est plus difficile d'exister par conséquent. On n'a pas été suffisamment chirurgical dans les zones de marques. La mauvaise passe, le mauvais timing, le choix de trop. Chacun individuellement, a failli à un moment. Après, le contexte, match délocalisé, on ne cherche pas d'excuse. On est tombé sur une équipe qui avait plus envie que nous et on s'est peut-être fait surprendre aussi."

"Dans cette course au top six, on savait que si on avait une défaillance à domicile, ça allait pousser fort derrière. Il n'y a pas de regrets à avoir. Malheureusement, on n'a pas été au rendez-vous."

Grégory Patat : "Même le ballon porté qu'on marque, il est dégueulasse"

"On a fait 1+1+1+1, et dans ce sport, si tu n'es pas dans la dominante collective, tu n'existes pas. Qui plus est, à Bayonne. On a besoin d'avoir un collectif fort pour performer et aujourd'hui, on est allé plus vite que la musique. On a eu beaucoup de déchets et beaucoup d'imprécisions. Après, attention, il faut reconnaître la prestation des Palois qui ont joué comme il fallait jouer. Ils nous ont déplacé, ont été plus tranchants que nous dans les zones de marque. Je pense qu'on a eu des situations intéressantes, mais c'était trop stérile. Notre jeu manquait de verticalité, de mouvement chez nos avants pour gagner les premières collisions. On a été insuffisants."

"Même le ballon porté qu'on marque en fin de première mi-temps, ce que je dis aux joueurs, franchement, il est dégueulasse. Il n'y a aucune liaison nette, et pourtant on marque. Sur la question des pénaltouches ou trois points, c'est quand on voit le résultat qu'on se dit "oui mais..." Et on l'a fait toute la saison. Mais, on a besoin de provoquer. Trois points, ça ne suffit pas. Il faut marquer plus. Je vous l'ai déjà expliqué, mais on va débriefer tranquillement. J'en veux à mes gros de ne pas avoir fait le job sur ces ballons portés."

"On est capable du meilleur contre les biens classées et du pire contre les équipes qui, de par leur classement, paraissent le plus abordable ; Brive, Perpignan, Pau... Mais c'est peut-être notre réalité et notre début d'histoire qui veut ça. Peut-être qu'on ne perçoit que pour aller décrocher cette sixième place et rester dans les six premiers, il faut gagner chez les petits - et sans dénigrer qui que ce soit - et réaliser de prestation de qualité régulièrement."

"On est sportifs professionnels pour vivre ce genre d'émotion, on ne peut pas se ranger derrière un contexte différent. Vous avez vu ? Ça donne de la fraîcheur au Top 14. Un stade plein comme ça, ça valorise notre championnat. Mais aujourd'hui, tout simplement, on s'aperçoit que depuis Castres, ça fait deux fois qu'on rend la même copie. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité de s'ancrer dans le top six et on n'y arrive pas. Ce n'est pas inquiétant, je préfère être à notre place qu'à celles de Perpignan et de Pau. Mais sur les trois dernières semaines, il y a beaucoup de choses à redire sur notre jeu et maintenant, on va faire comme on a fait depuis le début de saison. On va travailler et on va se présenter chaque samedi pour performer. À présent, on va voir si on est une équipe solidaire, qui a la capacité de se relever."

loading

loading