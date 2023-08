Aviron Bayonnais : "Cette victoire nous rassure", les réactions après le Stade Toulousain

Une belle première. Pour ce premier choc de Top 14 version 2023/2024, l' Aviron Bayonnais a maitrisé le Stade Toulousain (26-7) . Les Ciel et blanc ont limité la casse en première mi-temps, s'appuyant sur une solide défense, avant de prendre enfin le large, tout en gestion, en seconde période. Deux essais (Cassiem, Baget) à un (Guitoune). La série de 19 victoires se poursuit donc à Jean Dauger. Les réactions du 3e ligne Pierre Huguet et du manager Grégory Patat après ce premier succès de la saison.

ⓘ Publicité

Pierre Huguet : "Une chose à retenir, la défense"

"On attendait ça, depuis la reprise il y a plus d'un mois et demi maintenant, de valider un peu tout ce qu'on a mis en place à cette intersaison. Cette victoire nous rassure. C'est un début de saison, donc il y a beaucoup de réglages à apporter à notre prestation. Lancer une dynamique, ça passait forcément par une victoire contre Toulouse. On ne va pas cracher dessus."

"Quand tu reçois le premier match d'un bloc, encore plus premier match d'une saison tu as un peu plus la pression du résultat à domicile. Après, on connaissait l'état d'esprit dans lequel allaient venir les Toulousains. On savait ce qu'ils avaient pu faire dans le passé, et cet été lors de leurs matches amicaux. Mais on était vraiment focus sur nous. L'état d'esprit, c'était un point très important et c'est ça aussi ce qui nous a permis de nous rassurer. S'il y a une chose à retenir de ce match, ce sera forcément la défense. On a pu les mettre à mal, contrer leur animation offensive. Après, sur un début de saison, forcément, c'est toujours ce que tu vas chercher en premier. Donc c'est bien de valider et d'avoir ce socle-là pour la suite de la saison."

Grégory Patat : "J'aimerais qu'on appuie davantage"

"On savait que Toulouse allait arriver avec des ambitions. Malgré l'effectif réduit, ils avaient montré par le passé qu'ils ont un savoir-faire en la matière et ça a été une première mi-temps très disputée. Il y a eu beaucoup d'intensité dans les collisions, sachant que les conditions restaient difficiles avec l'humidité et le ballon était très glissant. Mais si on analyse les deux groupes, je savais que le match allait se jouer sur la seconde mi-temps. Ce que j'ai dit à la pause dans les vestiaires, c'est de continuer à taper dans la porte parce qu'on était à deux doigts de les faire craquer. Maintenant, il y a beaucoup de choses à redire pour un premier match et on leur a donné beaucoup d'opportunités. En première mi-temps, on n'a pas pris de point. Ça, c'est positif. Mais face à des équipes qui nous poseront plus de problèmes, ça sera compliqué."

loading

"Il y a du boulot. J’aimerais qu'on appuie davantage quand on commence à toucher l'adversaire. Et puis il faut leur faire encore plus mal parce que c'est la réalité du Top 14, et notamment le Stade Toulousain, avec ce genre d'équipes qui sont capables de se remettre la tête à l'endroit rapidement. Il ne faut pas laisser à l'adversaire l'opportunité de s'installer trop dans notre camp."

"Camille (Lopez) a concrétisé les temps forts. Les deux drops nous fait du bien. Surtout celui de la fin de la fin de première mi-temps. Oui, j'étais déçu que l'équipe n'aie pas concrétisé le ballon porté et au final, il nous claque ce drop. Ça nous conforte dans nos croyances, dans notre analyse de la première mi-temps, parce qu'on sentait qu'on prenait l'ascendant sur cette équipe. C'est une première étape. On a quatre points au classement, on est premier ce soir et on a deux matchs à l'extérieur. Les équipes qui vont nous recevoir vont avoir la pression parce que c'est la réalité de ces trois premiers matches. Aujourd'hui, on a fait le job. Félicitations aux joueurs. Maintenant, place au travail le parce qu'il y a pas mal de choses à corriger la semaine prochaine."

loading