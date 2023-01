Aviron Bayonnais - Denis Marchois : "Cette prolongation de contrat ? De la fierté"

Denis Marchois, le 2e ligne et capitaine de l' Aviron Bayonnais était l'invité de 100% Rugby ce lundi 31 janvier. Il est revenu pour la première fois sur sa prolongation de contrat de deux saisons avec les Ciel et blanc . Au programme aussi : la cinquième place de l'Aviron au classement, la course au maintien, son rôle de capitaine, le leadership dans le groupe, sa complémentarité avec Thomas Ceyte dans la cage. Tout cela avant le déplacement à Toulouse ce samedi 4 février pour la 17e journée de Top 14. Un capitaine comblé.

Sa prolongation

"Ça représente de la fierté pour moi. Je suis très, très content d'avoir atterri à Bayonne, ce club qui, pour moi, a énormément d'histoire, qui a énormément de vécu. Quand j'étais petit, je n'aurais jamais pensé en arriver là, c'est quelque chose de grandiose et je suis très heureux d'avoir déjà fait deux ans et de pouvoir poursuivre cette aventure. D'autant que cette année se passe très bien, personnellement et collectivement. Je ne me voyais donc pas quitter le navire aussitôt, et l'opportunité de prolonger s'est présentée. Je suis très heureux d'être où je suis et si ce n'est pas "le travail qui paie" c'est au moins l'abnégation qui m'a amené... Quand je suis là actuellement, ça me fait encore plus apprécier le moment présent, en étant passé par des moments un peu plus compliqués. Ça me fait encore plus savourer ce moment."

La course au maintien

"C'est peut-être aussi un peu de superstition. On se permet pas de le penser parce qu'on en a en tête, pas mal dans le groupe ont en tête, ce parcours il y a deux ans, quand le Stade Français vient gagner à Bayonne qu'on se retrouve condamnés au barrage contre Biarritz. Ç'a marqué beaucoup de monde, on ne se permet donc pas de parler de maintien déjà acquis parce que c'est tout simplement pas fait. Quinze points par rapport à la 15e place, c'est sûr que c'est un avantage, mais personne n'a lâché le morceau. Perpignan gagne encore chez eux contre un magnifique Stade Français en ce moment. On les reçoit dans deux journées de championnat, et ce n'est pas fait du tout. Brive était sur une super dynamique, on a réussi à les contrer à Jean Dauger mais, on ne sait pas s'ils ne vont pas refaire deux, trois, quatre matches d'affilée à gagner et à revenir nous talonner au classement. Surtout si nous, n'arrivons plus à marquer de points."

Le déplacement à Toulouse, amoindri

"Encore une fois, ils ont été amoindris ce dimanche soir contre Montpellier et on a vu le résultat ( victoire 23-9 , ndlr). Après, oui, c'est vrai qu'on a réussi à l'emporter à Dauger alors qu'ils étaient déjà amoindris. Mais quand même, cette saison c'est un grand Stade Toulousain et ça va être une belle partie. En tout cas, ça va être très compliqué, je pense, parce qu'on sera attendu, par rapport aussi au match aller, par rapport à notre place au classement, et l'effet de surprise ne joue plus trop pour nous. Car on est très attendu, surtout après le match aller. On sait qu'après cette rencontre, on aura quelques jours de repos. Quelle équipe sera alignée ? Ce n'est pas de mon ressort mais on va essayer de mettre une équipe la plus compétitive possible pour essayer de jouer et de gagner ce match."

