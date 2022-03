Aviron Bayonnais - Denis Marchois : "On ne peut pas se permettre de passer à côté" pour la réception d'Oyonnax

Un choc pour se racheter du côté de l'Aviron. Bayonne, sèchement battu la semaine passée à Provence Rugby, reçoit Oyonnax ce jeudi 10 mars à Jean Dauger. Les Aindinois (2es , 78 pts), devants les Ciel et blanc au classement de Pro D2 (3es, 75 pts). Au delà de cette réception, les deux prochaines journées de championnat s'annoncent capitales pour Bayonne, entre la réception des Oyomen et le déplacement à Boniface chez le Stade Montois. Denis Marchois, le deuxième ligne, qui a joué 17 matches cette saison (pour 14 titularisations) était l'un des invités de 100% Rugby ce lundi.

Denis Marchois : "Le match contre Oyonnax arrive vite, du coup ça nous a évité de trop ressasser la défaite à Aix. Ces deux matches d'affilée, contre Oyo et à Mont-de-Marsan même s'ils sont quand même assez écartés, qu'il y a quelques semaines entre les deux, peuvent dessiner la suite de la saison. On ne peut pas se permettre d'être passé à côté. On ne peut pas se permettre de mal le préparer. On ne peut pas se permettre de se trouver des excuses. Il faut qu'on fasse les choses comme il faut. On a plutôt réussi à répondre présent à chaque fois que c'était nécessaire, mis à part contre Mont-de-Marsan à domicile. Mais Oyonnax, qui arrive, c'est quand même un gros, gros test. C'est peut-être l'équipe la plus forte, la plus complète. En ce moment, ils sont très forts, à l'image de la prestation du week-end dernier. D'autant qu'on se rapproche de la fin du championnat. On réalise un peu qu'il ne reste que sept matches encore et chaque rencontre devient encore plus importante. Il y a du coup une certaine forme de pression. Chaque faux pas peut avoir de grosses répercussions. En début de saison, on se dit toujours qu'il y a moyen de changer la trajectoire. La Pro D2, c'est un marathon. Mais là, ça y est, maintenant qu'il reste sept matches et que c'est la dernière ligne droite, le moindre faux pas va se payer cash. On n'aura peut être pas l'occasion de rattraper ces erreurs."

Ecouter l'interview complète de Denis Marchois ICI.

