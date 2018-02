Bayonne, France

Le torchon brûle entre les deux présidents de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro et une partie importante des supporters du club. En quelques jours, les conseils d'administration de trois des quatres associations regroupant les afficionados bleu et blancs se sont prononcé pour la démission des dirigeants.

Communiqué du conseil d'administation des Socios en date du jeudi 8 février 2018 - Socios AB

La Peña Baiona plus mesurée que les 3 autres

Les Gars de l'Aviron, le B.O.C et les Socios leur reprochent, parfois de façon très virulente, d'avoir préparer pendant des mois, dans le secret et sans consulter les représentants des supporters, un projet qui aurait conduit, selon ces détracteurs, à la disparition du club centenaire. La jeune association du BOC se montre particulièrement remontée et va jusqu'à en appeler aux actionnaires principaux de l'Aviron, réunis au sein du groupe AB Lagunak qui, paradoxalement, avait porté le projet de fusion avec Biarritz au printemps 2015.

La quatrième association, la Peña Baiona qui revendique plus de 700 adhérents et est réputée pour sa modération, ne demande pas le départ de Francis Salagoïty (président du conseil de surveillance) et Christian Devèze (président du directoire) de la SASP. Mais son conseil d'administration a réaffirmé cette semaine "leur opposition à toute fusion, rapprochement, création ou autre".

Un silence qui n'arrange rien

Ces prises de positions des quatres associations bayonnaises font suite à une réunion, le mardi 30 janvier à quelques jours du derby de Pro D2 entre Biarritz et Bayonne, avec les deux présidents du club. Ces derniers ont tenté de les rassurer mais ont reconnu l'existence de discussions avec les voisins du BO et d'un projet, à l'état embryonnaire, de "création d'une entité rugystique territoriale".

Un projet d'ores et déjà enterré... par le Biarritz Olympique. Les nouveaux dirigeants biarrots qui ont pris le pouvoir lundi 5 février et acté le départ de l'ancien président Nicolas Brusque, ont d'emblée affirmé qu'il n'y aurait ni fusion, ni union, ni tout autre projet avec Bayonne. Les dirigeants de l'Aviron eux restent muets, oeuvrant à un nouveau plan d'avenir. Un silence qui ne calme pas les supporters, au contraire.