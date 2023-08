Aviron Bayonnais : "Pour grandir il faudra gagner ces matches-là", les réactions après le revers à Toulon

Une défaite bonifiée, qui laisse un goût amer. L'Aviron Bayonnais s'incline sur la Rade à Toulon (19-14) dans le cadre de la deuxième journée de Top 14 . Longtemps dans le match, les Ciel et blanc pourront regretter l'indiscipline et le nombre d'actions offensives qui n'ont pas abouti dans les 30 derniers mètres du camp toulonnais . Les réactions de Guillaume Martocq, Lucas Paulos et Grégory Patat. Bayonne pointe à la sixième place provisoire au classement, et se déplacera à Castres samedi prochain.

Guillaume Martocq : "Le jeu au sol est le point négatif..."

"On est tous frustrés, forcément. Même si on est content aussi de ce point de bonus parce qu'on est quand même à Toulon, et tous les points sont bons à prendre. Mais vu la physionomie du match, on a été dans la course, juste derrière eux, jusqu'au bout. C'est notre faute si nous n'avons pas gagné. Le jeu au sol a vraiment été le point négatif de ce match. On s'est fait gratter beaucoup de ballons et du coup, on n'a pas pu imposer notre jeu. C'est ce qui nous a mis en difficulté."

"On n'avait pas du tout de pression. On était même excité de jouer dans un stade comme ça, avec une telle ambiance. Puis, derrière, il y avait une fierté derrière. On était presque tous formés à Bayonne. C'est une fierté d'avoir pu rivaliser avec des joueurs de haut standing. Toulon a fait son match mais nous avions de la place de gagner, clairement. Pour grandir, il va falloir savoir ces matches-là."

Lucas Paulos : "Je peux apporter bien plus à cette équipe..."

"C'était un match très équilibré. Le résultat en dit long. Je pense que nous aurions pu gagner. Nous étions présents de la première à la dernière minute de cette rencontre. Nous ne nous contentons pas de prendre un seul point. Nous étions venus à Toulon pour gagner. Nous n'avons pas été assez prolifiques dans la zone des marques. Nous aurions dû marquer plus de points. Nous avons commis trop d'erreurs faciles dans leur 22m qui nous ont fait perdre le ballon. Si nous n'avons pas pu gagner ici, il faut aller chercher d'autres victoires à l'extérieur, à commencer par Castres."

"Pour ma part, je suis encore un peu perdu. J'ai rejoint l'équipe il y a deux semaines. Je pense que je peux apporter bien plus que cela à Bayonne. Je suis tellement content d'être ici, de pouvoir commencer une nouvelle saison mais je veux donner plus pour aider cette équipe à performer."

Grégory Patat : "On prend un essai casquette qui fait partie du jeu..."

"Dire que c'était une équipe bis ou ter de Toulon, c'est leur manquer de respect. Il leur manquait 13 joueurs, 8 pour nous, c'est la réalité de ce début de championnat. Aujourd'hui, on ne peut pas espérer mieux en manquant de maîtrise. Ils nous ont mis trop de pression au sol. Les 23 ont répondu présents, mais je savais qu'on allait manquer un peu de justesse technique, de connexion entre nous."

"Aujourd'hui, on voit que ce groupe de l'Aviron a un super état d'esprit. On est conscient que l’équipe est plus consistante, notamment avec le recrutement qui a été fait. La défense est en place mais on se doit de mieux maîtriser notre jeu. Dans l'occupation, on n’était pas trop mal. On a respecté le plan de jeu de ne pas trop se découvrir dans notre camp. Mais le paradoxe, c'est qu'on perd des ballons sur nos possessions."

"En seconde mi-temps on n'a pas réussi à prendre l'ascendant sur le duel. Et après, Baptiste Serin nous a fait mal quand il est rentré. Il a emmené son expertise, sa science du jeu et nous a pris par des petits jeux au pied derrière notre défense. Cela nous a mis en difficulté."

"Aujourd'hui, il y a un resserrement terrible au classement, tout le monde a quatre ou cinq points. Sur ces matchs à l'extérieur, on n'a pas beaucoup de pression. D'autant qu'il est toujours difficile de gagner à Pierre Fabre. C'est une équipe très consistante qui a les mêmes caractéristiques que Toulon, solide sur les fondamentaux. On voudra éviter les mêmes erreurs la semaine prochaine."

