Aviron Bayonnais : "Sortir le match référence" contre La Rochelle, les déclas de Ceyte, Huguet, David et Patat

C'est ni plus ni moins que le champion d'Europe qui débarque ce samedi 8 octobre à Jean Dauger. La Rochelle (2e, 17 pts) vient affronter l' Aviron Bayonnais (11e, 9 pts) pour le compte de la sixième journée de Top 14 (17h). Après avoir fait tomber le Racing et l' UBB , les Ciel et blanc cherchent la passe de trois à domicile face à l'un des effectifs les plus denses de l'Hexagone. Manière aussi de se racheter de la défaite du week-end précédent à Brive , concurrent direct. Avant ce choc, les déclarations de Thomas Ceyte, le 2e ligne, Pierre Huguet, le 3e ligne, Yann David, trois-quart centre et du manager Grégory Patat.

Le XV de départ de Bayonne (probable)

15- Gaëtan GERMAIN

14- Victor HANNOUN ; 13- Sireli MAQALA ; 12- Yann DAVID ; 11- Rémy BAGET

10- Camille LOPEZ (cap) ; 9- Maxime MACHENAUD

7- Afa AMOSA ; 8- Uzair CASSIEM ; 6- Pierre HUGUET

5- Thomas CEYTE ; 4- Manuel LEINDEKAR

3- Pascal COTET ; 2- Facundo BOSCH ; 1- Swan CORMENIER

Remplaçants : 16- Torsten VAN JAARSVELD ; 17- Quentin BETHUNE ; 18- Konstantin MIKAUTADZE ; 19- Mateaki KAFATOLU ; 20- Guillaume ROUET ; 21- Thomas DOLHAGARAY ; 22- Guillaume MARTOCQ ; 23- Pieter SCHOLTZ

