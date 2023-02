Aviron Bayonnais : "J'ai été accompagné par ma famille et mes coéquipiers," Peyo Muscarditz sur son retour

Le centre bayonnais Peyo Muscarditz a raté la fin de saison dernière et le début de celle en cours à cause d'une blessure.

Titulaire pour la première fois de la saison en championnat, lors de la défaite avec le bonus contre le Stade Toulousain ce samedi, (21-16) le trois-quarts centre de l'Aviron Bayonnais Peyo Muscarditz était l'invité de notre émission 100% Rugby du lundi 6 février. Alors que le championnat fait relâche pendant une semaine, il raconte son retour de blessure, qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, et ses objectifs en Top 14 cette saison.

ⓘ Publicité

Interview

Après plusieurs mois de blessure, vous étiez titulaire pour la première fois contre Toulouse. On a envie de dire "enfin" !

Surtout pour mon cas. Il était temps. Mais j'ai mis aussi du temps à revenir de ma blessure. Physiquement aussi, j'avais du boulot à faire parce que ça m'a écarté des terrains pendant longtemps. Et puis il faut, il faut reconnaître que Sireli Maqala était en ce moment un peu en feu. Donc je me bats aussi pour essayer de retrouver le plus souvent possible les terrains et surtout maintenant ce Top 14, après avoir enchaîné en Challenge Cup.

Comment avez-vous géré cette blessure ?

Il y a eu beaucoup de déception de se blesser l'an dernier, surtout avec tout ce qui se passait, notamment les bons résultats de Bayonne. Mais finalement, ça s'est fini en apothéose avec le titre. Et donc après, je me suis concentré surtout sur moi-même pour essayer de revenir le plus vite possible et ne pas rater la saison d'après aussi, celle en cours donc. Ça a été compliqué, je sentais que physiquement, je n'étais pas capable. Et même lorsque j'ai repris, c'était compliqué. Mais en comparant les matches d'aujourd'hui et du début de ma saison actuelle, il n'y a pas photo, et encore, j'ai une marge de progression. Mentalement, c'est difficile. Mais j'ai aussi été accompagné par tous mes proches, ma famille, et aussi par mes coéquipiers que je salue d'ailleurs, et que je remercie pour leur soutien de chaque jour.

Vous parlez de marge de progression, par rapport à vos capacités ou vos concurrents à votre poste ?

Je parle pour d'abord moi, ma personne, parce que je me connais. Je pense avoir maintenant un certain recul pour savoir de quoi je suis capable. Après me comparer avec ces centres-là, Sireli Maqala, Yann David, Eneriko Buliruarua... C'est compliqué, ils sont dotés de super-pouvoirs, et moi j'essaie de les concurrencer avec mes moyens à moi, même si je m'inspire d'eux évidemment au quotidien.

À réécouter Peyo Muscarditz pour débriefer le Stade Toulousain - Aviron Bayonnais

Avant cette titularisation, il a fallu manger votre pain noir en Challenge Européen ?

Non, je n'ai pas mangé mon pain noir non plus. C'était une occasion que le staff m'a donnée, que je suis allée me chercher aux entraînements, en travaillant physiquement aussi à côté. Et j'avais besoin aussi d'enchaîner des matches de cet acabit-là, avec peut-être un peu moins d'enjeu pour notre club, pour essayer de me remettre en selle et de pouvoir postuler pour le Top 14.

Comme souvent, on vous voit très investi dans le groupe, être porteur d'eau les jours de match où vous n'êtes pas sur la feuille...

J'en ai aussi besoin. Moi, personnellement, ça me plaît beaucoup de vivre dans un groupe et j'adore la vie de groupe. C'est ce qui me permet de m'épanouir chaque jour. Et j'aime le contact des mecs, la discussion, la relation. J'aime le rugby aussi, la stratégie, qu'on discute rugby. Et j'adore les déplacements, tout ce qu'on peut faire ensemble... Donc si je peux leur apporter 1 % de leur performance, je le fais avec plaisir.

Maintenant que vous êtes de retour, votre objectif est de retrouver plus de temps de jeu, voire une place de titulaire, comme il y a deux ou trois ans de cela ?

Oui, beaucoup plus de temps de jeu. Et puis à moi de faire des bonnes performances pour pouvoir prétendre à une place de titulaire plus souvent le week-end, ce serait déjà pas mal pour cette année, je pense.