Aviron Bayonnais : "J'avais perdu la foi", Pascal Cotet raconte son parcours de vie cabossé

Il est de ceux qui ont marqué les esprits samedi dernier, lors de la victoire de l'Aviron Bayonnais contre l'UBB. Celui qui a su retourner la mêlée girondine après la sirène. De ses origines en Ardèche, jusqu'aux bords de Nive, qu'il a rejoint cet été en provenance de Narbonne, Pascal Cotet raconte son "parcours de revanchard". Du joueur espoir, international chez les moins de 20 ans, à la Fédérale 2 avec Montélimar. Le pilier droit ciel et blanc, invité de 100% Rugby, revient sur cette fin de match contre Bordeaux-Bègles et évoque le déplacement à venir à Brive.

Retour sur la dernière mêlée contre l'UBB

"J'étais sorti en début de seconde mi-temps. Ça commençait à être un petit peu compliqué sur les phases de conquête. Et sur la dernière mêlée, Grégory m'appelle au bord du terrain. Moi, je n'étais pas du tout concentré pour disputer cette dernière mêlée, mais il me dit de rentrer. C'était un petit peu de pression. Et puis au final, ça s'est bien passé. On se dit qu'il faut se rattraper d'un accident contre le Stade Français, qu'on a quand même pas mal de soutien derrière, le public qui donne de la voix. On a un peu la pression, mais sur l'instant, on oublie, on fait le vide et ça se termine bien. On est le Petit Poucet du championnat, et petit à petit, on commence à montrer un peu à droite, à gauche, ce qu'on vaut réellement. La saison est très longue, mais c'est bien de débuter comme ça."

La course au maintien avec Brive et Perpignan

"Le maintien passera déjà par des victoires à domicile, c'est clair. Et puis, si on pouvait avoir deux ou trois victoires à l'extérieur aussi, ce ne serait pas du luxe. On est devant Perpignan et Brive au classement, mais on n'est qu'à quatre matches du championnat. Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Aller faire quelque chose, ramener un point, voire plusieurs à Brive, ça nous ferait du bien. Et je pense que c'est réalisable, face à un concurrent direct. Histoire de marquer le territoire. Après, Brive a déjà perdu deux matches à domicile, ils vont nous attendre avec les crocs comme on dit. On sait ce que ça donne ce genre de matches très difficiles, rudes, surtout devant. Dans ce mini-championnat, il n'y a personne qui va se faire de cadeau."

Pascal Cotet a disputé 78 rencontres sous le maillot de Narbonne © Maxppp - Philippe Leblanc

Son début de saison

"Je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'avais signé à l'Aviron Bayonnais en pensant qu'ils allaient rester en Pro D2. Et par chance, le club monte en Top 14. Je me suis dit que ça allait être très compliqué. Au final, Grégory (Patat, ndlr) m'a donné ma chance. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant. Je sais en tant que pilier, que ça peut aller très vite. Un jour ça peut aller très bien en mêlée puis le week-end suivant, je peux me faire défoncer. Il faut donc rester humble, ne pas prendre la grosse tête et puis continuer à travailler."

Son parcours "atypique", "cabossé"

"J'ai commencé le rugby à Valence, dans la Drôme. Je suis parti à Bourgoin, en cadets/crabos. Je pars en centre de formation à Perpignan, quatre ans. Puis une saison à Narbonne, en espoirs. Je fais quelques apparitions en première. Je signe un contrat à Oyonnax, de deux ans, mais bon, ça ne l'a pas fait, au bout de six mois, je suis parti. Je rentre chez moi à Montélimar, je joue en Fédérale 2. J'ai eu la chance d'être appelé par Aubenas, qui était à l'époque en Fédérale 1 Élite... avant d'atterrir à Narbonne, quatre ans. Un parcours cabossé, c'est comme ça, c'est ce qui fait un peu ma force. Si j'arrive un peu à éclore maintenant, ce n'est jamais trop tard.

Ce parcours forge un peu. Il y a un moment, j'étais monté assez haut, étant plus jeune (12 sélections avec le XV de France des moins de 20 ans, une participation à la Coupe du monde 2012, ndlr). Je suis redescendu très bas. On s'est moqué de moi, et puis finalement, je me suis accroché, même si le train était loin. Ça a fini par payer. Puis souvent, je me rappelle du moment où je me retrouve à Montélimar, dans ma ville. J'avais un peu perdu la foi du rugby. Et puis, quand je voyais mes partenaires qui rentraient du boulot, habillés en chantier, qui allaient s'entraîner en plein hiver le mercredi et le vendredi, je me disais : 'là, il y a des mecs qui aiment ça' et ça m'a redonné le goût. Ça m'a fait rebondir, et aujourd'hui en Top 14... J'ai une bonne étoile (rires)"

Pascal Cotet en 2014, chez les Espoirs de l'Usap - CK

L'intégration au sein du vestiaire et au Pays basque

"Ça s'est très bien passé. Je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation parce qu'on arrive comme dans un club où il y avait une certaine ossature de joueurs qui sont restés. Il y a eu pas mal de changements. Ils ont eu leur histoire. Ils ont été champions de France de Pro D2, donc ce n'est pas évident au tout début. Le Basque a une identité et une culture assez ancrée, je pense. C'est assez chauvin et ça me plaît. Je pense que la porte est dure à ouvrir, mais quand c'est ouvert, c'est bonnard !

Quant à mon arrivée au Pays basque, ça s'est très bien passé. Franchement, je ne connaissais pas du tout la région. Je trouve ça magnifique. Au début, j'avais une voiture immatriculée 11, dans l'Aude, ça a donc été un peu compliqué sur la route, ça faisait touriste. Mais maintenant, avec le 64 des Pyrénées-Atlantiques, ça va mieux (rires)"

Le public, l'engouement

"C'est fou. J'arrive de Narbonne, ça a été (et ça l'est toujours) un gros bastion du rugby français. Mais à la fin, c'était un peu compliqué. Les résultats n'étaient pas là, donc moins de monde au stade. Un stade qui peut accueillir un peu plus de 10.000 personnes et au final, il y en a 1.000. Donc ça fait un peu vide. Quand on arrive à Jean-Dauger, ça transcende, ça galvanise complètement d'être poussé par plus de 13.000 supporters."

"Ils ont la dalle !"

Pascal Cotet, Pierre Huguet, Thomas Ceyte, Manuel Leindekar... des joueurs cités par Grégory Patat, pour le niveau de jeu et l'engagement affiché sur le terrain, après la victoire contre l'UBB samedi dernier :

"Ils ont la dalle ! Quand tu rentres dans une atmosphère comme celle qu'il y a à Dauger... les mecs, certain jouait à Narbonne devant à Narbonne avec 1.000 personnes et sans dénigrer le public narbonnais puisque ça a été une place forte du rugby français. Ces mecs-là, ils ont envie de prouver ou de rendre cette perche qu'on leur tend. Pour Pascal, je lui ai tendu un peu la main et il a envie de rendre ça, tout simplement. Pour moi, ils donnent de grosses satisfactions et je ne les voyais pas aussi tôt. Franchement, je pensais que ça allait rentrer dans une rotation d'effectif, un peu plus tardive. Là, aujourd'hui, ils saisissent l'opportunité qui se présente à eux. Et c'est incroyable."

Ce à quoi, Pascal Cotet, répond :

"C'est vrai qu'avec mes partenaires, on est beaucoup à venir de Pro D2. On avait à cœur de prouver et puis de rendre cette main tendue par Grégory, qui nous a fait confiance. D'une certaine manière, c'était un pari pour lui, parce que les supporteurs, les dirigeants, ont vu annoncer un joueur de Narbonne, un de Nevers, un troisième de Carcassonne... pour du Top 14. Ils se sont peut-être dits que ça pouvait être compliqué. Puis bon, au final et pour l'instant, ça nous sourit, et je pense que ça nous anime, de tout donner.

Je pense que la Pro D2 est un championnat formateur au niveau du combat, de l'engagement. Et je pense que ce soit Thomas, Pierre, Manu, tous ces joueurs... on a été un peu formés dans ce moule-là-dedans. C'est ce qu'on sait faire donc on essaie d'aller dans ce sens."

