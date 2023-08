Aviron Bayonnais : "Je ne suis pas du tout déçu", raconte Rémi Bourdeau sur ses débuts

Il fait partie des nouvelles têtes de la saison à l'Aviron . Rémi Bourdeau, le flanker, arrivé de La Rochelle après cinq saisons passées en Charente-Maritime. Auréolé de deux titres de champion d'Europe , le joueur âgé de 31 ans aura comme mission d'apporter toute son expérience du très haut niveau, à un groupe bayonnais qui s'apprête à vivre une saison entre ambitions nouvelles en Top 14 et découverte de la Champions Cup .

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre l’Aviron ? L’ambition désormais affichée ?

Complètement. Ce qu'ont réalisé les joueurs la saison dernière, c'était quand même assez inspirant. On voit aussi que le club essaie de mettre de plus en plus de moyens pour essayer de progresser dans ce championnat. Ça donne envie aussi de participer à ce projet et au challenge. Ça faisait cinq ans que j'étais à La Rochelle et ça va me sortir de ma zone de confort un peu… c’est plus facile d'arriver le matin dans un club où on connaît tous les joueurs, le staff, les infrastructures et tout ça. Ça remet un peu d'inconfort, même si on sent qu’ici, tout est bien cadré et que ça tend vraiment à être un gros club de ce championnat.

Est-ce que Bayonne et La Rochelle se ressemblent ?

Oui, vraiment. Déjà sur les infrastructures, ça y ressemble beaucoup. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu le projet de La Rochelle juste avant d'y arriver... Ce club qui monte de Pro D2 et qui fait des super matches, qui montre un état d'esprit extraordinaire et je pense qu'il va falloir s'appuyer énormément là-dessus. Même si on met de côté la saison dernière, il y a quand même eu un état d'esprit affiché et il faut vraiment s'appuyer sur ça pour pouvoir aborder la saison de la meilleure des manières.

Mine de rien, la préparation a commencé tôt, et avec La Rochelle, vous avez fini tard avec les finales de Coupe d’Europe et de Top 14. Comment avez-vous géré cela ?

Je suis arrivé il y a trois semaines. Les joueurs ont été très ouverts et m'ont accueilli très, très rapidement. Le stage est arrivé aussi une semaine après mon arrivée, c'est donc plus facile quand on vit un peu en vase clos pour accélérer l'intégration, pendant une semaine, tous ensemble... Après, on est joueur, donc ce que l'on veut, c'est jouer au rugby. Même si physiquement, je ne suis peut-être pas au même point que certains, on est tous en début de saison dans tous les cas, on sait très bien que c'est un peu dur physiquement pour tout le monde et je suis déjà très heureux déjà d'avoir pu jouer ce premier match le week-end dernier ( gagné 33-26 contre la Section Paloise , à Lourdes). On attendait tous ce moment-là et on attend tous la reprise du championnat, donc ça se fait assez facilement.

Est-ce qu'il y avait de l'appréhension ou non au moment de quitter un club comme La Rochelle pour l'inconnu ?

C'était plus de l'excitation. J'étais content de changer. Et puis, j'ai signé très tôt, ici, la saison dernière. Mais quand j'ai vu l'équipe évoluer - parce que je regardais tous les matches la saison dernière - quand j'ai vu l'équipe jouer et évoluer tout ça, c'était hyper rassurant. C'est-à-dire qu'on sentait une équipe sereine alors même qu'elle était le seul promu du championnat. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, malgré les défaites. Tous ces matches qui se sont joué à très peu de points… Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'excitation, de rejoindre cette équipe et de ressentir un peu ce qui est ce qui se passait dans ce groupe. Et je ne suis pas du tout déçu.

Vous faites partie des joueurs recrutés parce qu'ils ont l'expérience du très haut niveau... Est-ce que c’est autant de pression sur vos épaules ? Un objectif que vous vous êtes fixé, de devenir leader ?

Je ne me sens pas du tout investi d'une mission. Déjà, je vais essayer de faire mon job et d'apporter un maximum de ce que je peux apporter à l'équipe. Il y a des joueurs qui sont là depuis des années, qui ont apporté beaucoup à ce club. Il y a tous ces gars aussi qui étaient là la saison dernière, qui ont donné énormément et qui ont fait beaucoup de sacrifices pour accrocher une qualification historique en Coupe d’Europe. Donc non, je n'arrive absolument pas dans cet état d'esprit. Je veux réussir à m'intégrer au plus vite dans ce club, dans cette culture et après, j'essaierai, une fois que j'aurais pris mes marques et que j'enchainerai les matches, d'apporter un maximum et ma pierre à l'édifice. Mais je ne me sens pas investi d'une mission particulière, non.