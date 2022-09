Aviron Bayonnais : Konstantin Mikautadze "dans le collimateur des arbitres" du Top 14

Deux cartons sur les trois premières journées du championnat. Le bilan comptable, vu aussi simplement que ça, n'est pas flatteur pour Konstantin Mikautadze. Le deuxième ligne géorgien de l'Aviron Bayonnais a été sorti sur les deux déplacements, lors des deux défaites à Toulon et au Stade Français. Ramené à son temps de jeu, cela correspond à une biscotte pour 37 minutes de jeu. Un problème pour celui qui est considéré comme "le pilier" du système défensif de l'Aviron en conquête, de l'aveu même de son manager Grégory Patat.

"Kote est un joueur qui a un gros volume, qui a une grosse densité, intéressante pour casser les mauls. Mais ce week-end, il a pâti de fautes à répétition de l'équipe. Sa faute n'existait pas et c'est vrai qu'il a chargé pour les autres. J'ai envoyé une analyse à l'arbitre, je n'ai pas eu de retour malheureusement, mais pour moi, il n'y avait pas de faute de la part de Mikau sur cette touche. Il est un peu dans le viseur des arbitres, dû à ses entrées dans ses ballons portés. Donc, on essaie de travailler le plus proprement possible pour qu'on évite ce type de fautes."

Une analyse à l'arbitre envoyée, mais pas de retour

C'est une problématique qu'il soit dans le collimateur du corps arbitral, d'autant que ces deux cartons jaunes, franchement, sont sur des détails. Il pâtit d'un contexte collectif. S'il se retrouve à faire des erreurs, c'est aussi parce qu'il peut vouloir pallier les erreurs ou les autres manquements défensifs. C'est aussi la difficulté quand on joue à la limite. On échange beaucoup avec Mikautadze. On va aller dans le sens du corps arbitral parce qu'on doit y aller, on doit tendre le plus proche possible. Maintenant, ce sont ces temps faibles qui nous portent préjudice, on l'a vu à Toulon avec trois essais encaissés et à Paris... mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le pointer du doigt. Il faut qu'on arrive à corriger collectivement notre défense dans ces différentes phases de jeu, pour éviter ce genre de carton."

Le deuxième ligne international géorgien (68 sélections) aura l'occasion de démontrer qu'il apprend de ses erreurs, lui qui sera titulaire ce samedi 24 septembre à l'occasion de la réception de Bordeaux-Bègles, et qu'à l'image de son entrée face au Racing à Jean Dauger, les avants bayonnais pourront compter sur l'un des patrons de la défense.