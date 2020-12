Aviron Bayonnais : changements à la tête du club ce mercredi 2 décembre

Les 176 actionnaires de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro sont convoqués en Assemblée Générale ce mercredi 2 décembre. Ils doivent notamment voter le changement de gouvernance et de statuts qui crée une vive polémique et scelle le désamour entre les plus gros d'entre eux. Enjeux et explications

"Les dés sont pipés !" L'expression employée par Elie Benmergui, le premier actionnaire du club (environ 10% du capital) invité de France Bleu Pays Basque ce mercredi 2 décembre (8h15), résume l'ambiance qui règne entre les principaux décideurs de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro avant leur Assemblée Générale annuelle ce mercredi 2 décembre au soir. Du jamais vu depuis le 21 avril 2018 et l'AG extraordinaire qui avait porté Philippe Tayeb et Pierre-Olivier Thoumieux à la tête du club.

Les 176 actionnaires sont notamment appelés à voter sur une modification contestée des statuts. Les principaux points de crispation portent sur le changement de mode de gouvernance, l'absence de garde-fous quand à une possible tentative de fusion avec le Biarritz Olympique à l'avenir, ou encore les ambitions des actionnaires.

Deux camps opposés

D'un côté 10 gros actionnaires - Mikel et Jean-Marc Charritton (groupe Lauak), Alain Etchart (groupe Etchart), Arnaud Castillon (Dubos TP), Benoît Briatte (Mutuelle Générale de la Police), Romain Ripert (Slavi), Philippe Ripert (B Car), Jean-Noël Oillarburu (G.S.D.), Benoît Thieullent et Dominique Durruty - qui ont cosigné la demande de changements portée par l'actuel président du directoire, Philippe Tayeb.

De l'autre, la majorité des membres du conseil de surveillance avec à leur tête les deux plus gros actionnaires de la SASP Aviron Bayonnais : Elie Benmergui (Glass Partners Solutions, environ 10% du capital) et Pierre-Olivier Thoumieux (Groupe Lagrange, presque 9%). Ce dernier, dont le divorce avec Philippe Tayeb est consommé, vient de démissionner de la présidence du conseil pour, dit-il, que le débat ne se cristallise pas sur une querelle de personnes. Il est remplacé par Laurent Irazusta, le président de l'Omnisport, qui a été élu ce mardi 1er décembre.

Les nouveaux présidents de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro, Pierre-Olivier Thoumieux (conseil de surveillance, à droite) et Philippe Tayeb (directoire, à gauche) © Radio France - Thibault Vincent

Changement de gouvernance contesté

Mais la division ne s'arrête par aux ego. Les réformistes souhaitent remplacer l'actuelle direction bicéphale - un directoire qui rend des comptes à un conseil de surveillance - jugée trop lente, trop lourde et peu réactive, par un unique conseil d'administration composé, pour l'heure, de 10 membres (8 des 10 signataires de la lettre, plus Philippe Tayeb et Stéphane Cassagne (Géodis) à la place de Jean-Marc Charritton et Dominique Durruty).

Cette volonté est contestée par la majorité du conseil de surveillance, composé notamment de représentants des institutions liées à l'Aviron (section amateur, Omnisport, socios, Leons Club), appelé à disparaître. Ses membres reprochent la forme. Estimant avoir été mis devant le fait accompli et déplorant l'absence de concertation, ils dénoncent un passage en force et ont demandé, en vain, le report à plus tard de ce changement.

Des statuts modifiés qui interrogent

Elie Benmergui, et il n'est pas le seul, s'étonne également de plusieurs clauses dans les nouveaux statuts. D'abord, l'objet de la SASP prévoit la possibilité de "mener des actions immobilières, financières et commerciales en France et à l'internationale".

Rien de plus normal, affirment les tenants du projet. Selon eux, toute société rugbystique a aujourd'hui ce genre de statut qui doit simplement permettre à l'avenir de pouvoir réaliser d'éventuels travaux dans le stade et toute construction nécessaire dans l'enceinte du Parc des Sports Saint-Léon.

La fusion réalisable

Mais ce n'est pas tout. Alors qu'une clause, incluse en 2018, empêche aujourd'hui statutairement toute tentative de fusion avec le Biarritz Olympique, celle-ci disparait des nouveaux statuts s'étonne Elie Benmergui qui, après avoir été un promoteur du grand club basque unifié par le passé, au sein du groupe d'actionnaires AB Lagunak (2015), affirme désormais en être un farouche opposant.

Un autre membre du conseil de surveillance note que la rédaction du nouveau texte socle prévoit que la structure professionnelle pourra prendre des actions dans des Sociétés dont l'objet social se rapproche de celui de la SASP Aviron Bayonnais. Là encore, certains ne manquent pas d'y voir les jalons à un futur rapprochement avec le voisin.

D'autant que désormais, les règlements de la Fédération Française de Rugby ayant changé, contrairement au précédant épisode psychodramatique de tentative de fusion il y a 5 ans, l'accord de la section amateur de l'Aviron Bayonnais ne sera plus nécessaire pour entériner une fusion.

Les supporteurs écartés de la direction

Des suspicions que la composition du futur conseil d'administration, en l'état, n'est pas prête d'apaiser. Si Philippe Tayeb, depuis sa prise de fonction, n'a cessé de répéter qu'il était opposé à tout rapprochement avec le voisin rouge et blanc, on notera que plusieurs membres du futur CA ont été des artisans du mariage raté en 2015. Certains sont même des partenaires actifs des deux clubs.

Les supporters, force vive de l'Aviron Bayonnais, ne seront plus représentés dans les instances dirigeants © Radio France - Thibault Vincent

Et pour en rajouter encore, les supporteurs se retrouvent écartés de la futur direction. Pour la première fois en 9 années d'existence, à l'exception d'un court épisode en 2018 (avril-août), les Socios qui regroupent les supporteurs actionnaires depuis 2011 ne sont pas invités à faire partie de l'instance dirigeante. "On a même pas eu le début d'une discussion" sur le sujet, déclare leur président, Nikolas Blain. Son conseil d'administration lui a donc donné pouvoir, lundi 30 novembre, de voter contre le projet de changement de statuts.

Le déroulé du vote

Un temps convoquée à distance, en visioconférence, pour cause de confinement, l'Assemblée Générale de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro, à la demande du conseil de surveillance, se tiendra finalement en présentiel, au chapiteau du stade Jean-Dauger (18h) pour éviter tout risque d'invalidation.

En réalité, de nombreux actionnaires ont déjà fait savoir qu'ils ne feraient pas le déplacement. Certains suivront la séance en visioconférence. Beaucoup ont donné pouvoir de vote à un autre actionnaire ou déjà voté par correspondance. Le conseil de surveillance a demandé à ce que le vote se fasse à bulletin secret. Si les participants le décident, ce scrutin sera rendu possible grâce à un système de boîtier, affirme-t-on du côté de la direction.

L'avenir de Yannick Bru en question ?

Le changement des statuts doit être adopté par les actionnaires représentant au moins deux tiers du capital. Mais "les dés sont pipés", martèle Elie Benmergui qui représente pourtant, avec Pierre-Olivier Thoumieux, environ 20% et dit être le porte-parole d'une quarantaine de petits actionnaires.

Selon lui, les réformistes, Philippe Tayeb en tête, ont convaincu nombre d'actionnaires en mettant dans la balance le départ de Yannick Bru en cas d'échec du projet. Les accusés réfutent : la seule exigence du manager de l'Aviron, qui fait la quasi unanimité depuis son arrivée en 2018, c'est la stabilité et l'aboutissement du projet structurel et sportif dont tous les volets ont déjà été adoptés.

L'avenir de Yannick Bru, le manager, ne serait pas lié aux changements institutionnels de l'Aviron Bayonnais © Radio France - Thibault Vincent

Un nouveau président ?

Si le changement de gouvernance est adopté, le nouveau conseil d'administration sera élu en suivant. Il doit normalement se réunir dans la foulée de l'AG et procéder à son tour à l'élection de son président.

Selon les informations de France Bleu Pays Basque, c'est Romain Ripert, le PDG du groupe de distribution automobile CLIM (concessions Slavi), qui pourrait être investi. Philippe Tayeb deviendrait lui directeur général, vraisemblablement salarié par le club dont il continuerait donc d'assumer la direction exécutive.

Pas de divorce

De leur côté, les deux premiers actionnaires de l'ABRP, Elie Benmergui et Pierre-Olivier Thoumieux ont fait savoir qu'ils resteraient malgré tout dans le capital du club. Le premier nommé a même officiellement fait savoir qu'il comptait souscrire à l'augmentation de capital également inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de ce 2 décembre (près d'1 million d'euros) à la demande des banques appelées à prêter l'argent nécessaire aux travaux de Jean-Dauger.

En revanche, et même si le scénario semble improbable, on ne sait pas pour l'instant ce qu'il adviendra en cas de rejet des changements du côté de leurs actionnaires promoteurs, ni même de la direction du club.

AB Etxea devenue maison de la discorde

Ce sont ces travaux qui sont, en partie, à l'origine de la discorde aujourd'hui. L'ambitieux projet AB Etxea, porté de concert dans un premier temps et qui devait unifier les forces vives du club, a fini par les diviser.

Les travaux de la pelouse et de la tribune honneur ont débuté au printemps 2020, en plein confinement, avant ceux de la tribune Est © Radio France - Thibault Vincent

Les deux premiers actionnaires, qui ont contribué à porter le président du directoire dans son fauteuil en avril 2018, lui reprochent notamment d'avoir changer, sans concertation avec eux pendant le premier confinement, l'ampleur des travaux au stade Jean-Dauger - 27M€ pour l'ensemble du projet (dont 7M pour la tribune Est, 1,2M pour la pelouse, 1M pour l'éclairage), financés à hauteur de 14M€ par l'emprunt. Ce que l'intéressé dément catégoriquement.

Le volet sportif sacrifié ?

Elie Benmergui n'apprécie pas non plus le changement de calendrier, avec le report des travaux de l'AB Campus, la partie centre de perfectionnement et d'entrainement. "On ne tient pas nos promesses faites à Yannick Bru", accuse le chef d'entreprise.

Pour lui, le sportif passe désormais derrière d'autres intérêts à la tête du club. Les recettes supplémentaires qui découleront des nouvelles tribunes ne serviront qu'à rembourser l'endettement pour pouvoir les construire, alors qu'il faut augmenter la masse salariale (5,3M€) pour exister en Top 14, affirme Elie Benmergui.

Pas d'investissement privé dans AB Campus

Dans l'entourage des promoteurs du projet, on se défend du contraire : le remboursement de la tribune Est (ex-Kéolis) serait de 400.000 par an, or les ressources créées avec 740 places VIP à 3.500€ de moyenne devraient dégager plus de 2M€ qui serviront en partie au sportif, nous promet-on. Ladite tribune doit être livrée fin janvier 2021 pour la réception d'Agen.

L'AB Campus est lui prévu pour 2022. Mais dans ce volet, ce sont les pouvoirs publics, mairie de Bayonne en tête qui auront la maîtrise d'ouvrage. La SASP n'engagera aucun fond pour la construction du bâtiment, qui abritera également le rugby amateur, les féminines de l'ASB et d'autres fonction, en plus du centre de formation de l'Aviron et d'installations d'entrainement pour les professionnels.