Aviron Bayonnais : l'entraineur Éric Artiguste mis à l'écart

Il n'était pas là cette semaine sur la pelouse de Jean Dauger. Et sauf surprise, on ne devrait plus le revoir entraîner l' Aviron Bayonnais . Éric Artiguste a été prié de rester chez lui et de ne plus faire partie du staff des Ciel et blanc. Comme révélé par nos confrères de Sud-Ouest, le président bayonnais Philippe Tayeb a contacté celui qui était jusqu'alors entraîneur des skills, pour lui signifier sa mise à l'écart de l'encadrement technique.

ⓘ Publicité

Il lui a, par ailleurs, été mentionné qu'il garderait son salaire, jusqu'à la fin de la saison en juin prochain, à l'échéance de son contrat avec le club. La situation avec Éric Artiguste, reliquat du staff de Yannick Bru, semblait de plus en plus inextricable. Le technicien était isolé du reste de l'encadrement.

Son remplaçant a par ailleurs été officialisé par le manager Grégory Patat, ce lundi sur France Bleu Pays Basque dans 100% Rugby : Nick Abendanon va débarquer cet été sur les bords de Nive . La direction du club n'a, pour l'heure, pas répondu à nos sollicitations.