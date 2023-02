Aviron Bayonnais : l'international australien Reece Hodge s'engage pour les trois prochaines saisons

C'est un nouvel international qui rejoint les bords de Nive. Reece Hodge (28 ans, 62 sélections), s'engage pour une durée de trois ans avec l'Aviron Bayonnais. Le club a officialisé la nouvelle ce samedi avant le coup d'envoi du match contre le Stade Français. Le Wallaby, qui joue depuis 2015 aux Melbourne Rebels, rejoindra les bords de Nive après la Coupe du Monde en France, à l'automne prochain, s'il venait à être sélectionné par Eddie Jones pour y participer.

Reece Hodge avait été remplaçant en novembre dernier, lors de la victoire du XV de France face à l'Australie, avec le numéro 23 dans le dos. Il avait ensuite débuté la rencontre au poste de premier centre face aux Gallois. Match que les Wallabies avaient remporté 39-34. Il avait aussi également participé à la Coupe du monde au Japon en 2019, pour deux rencontres.

Il a pour lui d'être un trois-quart ultra-polyvalent (1,91 m pour 94 kg). Arrière, premier ou second centre, ailier gauche ou droit et peut aussi dépanner au poste de demi d'ouverture. Un couteau suisse d'expérience et de qualité, huitième recrue officialisée par Bayonne, après le troisième ligne Rémi Bourdeau (La Rochelle), le talonneur Vincent Giudicelli (Montpellier), le pilier droit Luke Tagi (Provence), le troisième ligne Arthur Iturria (Clermont), le centre Federico Mori (UBB) et l’ailier Aurélien Callandret (Oyonnax). Ajouté à cela, Luke Morahan, l'arrière australien , arrivé cet hiver de Bristol, en tant que joker médical de Gaétan Germain, qui a signé jusqu'en 2024.