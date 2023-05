Aviron Bayonnais : "Laisser une trace de notre passage", Thomas Ceyte et Rémy Baget avant Lyon

L' Aviron Bayonnais veut aller chercher la qualification en barrages à Lyon . Ce sera ce dimanche (21 heures), à l'occasion du dernier match de la saison régulière de Top 14 . Avant ce choc, les déclarations de Thomas Ceyte et Rémy Baget.

Thomas Ceyte : "On va rester calme"

"Si en début de saison, on nous avait parlé de ce match, avec l'enjeu d'une qualif, on aurait signé des deux mains. Donc, on va le prendre avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application et ça peut être historique pour le club. Mais on va rester calme, vraiment terre à terre parce qu'on n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur. On va tout faire pour y arriver, mais on ne va pas crier sur tous les toits qu'on va aller à Lyon leur mettre 30 points. Ce n'est pas l'objectif."

"Il va falloir être plus pragmatique. Il va falloir les contrer en défense parce qu'ils sont forts. Ils ont des animaux de partout. Il va falloir couper nos offloads, couper leur lancement. Et puis, dès qu'on a l'occasion de marquer, il va falloir marquer et surtout rester dans le match le plus longtemps possible. Après, on verra. Il peut y avoir des faits de jeu. On a des joueurs facteur-X, comme Camille (Lopez) ou Sireli (Maqala). Ils peuvent faire la différence. Eux aussi, les Lyonnais, ils ont beaucoup de choses à jouer aussi. Ils ne sont pas qualifiés non plus. Il ne faut pas oublier que si on se qualifie pour se qualifier, il faut les mettre à plus six points."

"L'objectif c'est la qualif en phases finales. Parce que ce serait historique pour le club. Et la Coupe d'Europe, ça suivra s'il y a un résultat. La Champions Cup, bien sûr qu'on en parle. Des Sharks, Leinster, on en rigole dans le vestiaire. D'ailleurs faut qu'ils s'y préparent ces mecs-là, va falloir leur dire qu'on arrive l'année prochaine ! (rires) Ce serait bien qu'on y participe, contre ces équipes de top niveau. Ça pourrait être compliqué sur le terrain, mais on va s'accrocher. Mais la priorité reste de jouer les phases finales. Si on peut y arriver, au moins on laissera un petit truc de notre passage, individuellement et collectivement, sur cette saison à Bayonne."

Rémy Baget : "Ce n'est que du bonus"

"On a commencé à parler de huitièmes de finale, mais on ne se met pas trop l'impression. Quand on se l'est mise précédemment, à Perpignan, contre Pau ou au Racing, ça ne nous a jamais trop réussi. On sait que ce n'est pas un match comme les autres mais nous, notre saison est faite, elle est derrière nous. Quand on voit les grosses écuries qui sont derrière nous, on se dit c'est aussi un miracle qu'on soit là. Mais on prend tout ce qu'il y a à prendre et on ne lâchera rien. Et on pourra féliciter Torsten qui fera sa 100ᵉ qui ce weekend quoiqu’il arrive. Mais tout ce qu'il y a à prendre, ce n'est que du bonus."

"On ressent quand même beaucoup de fatigue. La saison a été très longue, avec des grands blocs. Il y a eu beaucoup de blessures à certains postes. On n'a pas pu faire tourner autant que le staff aurait aimé. Mais vu qu'il y a cette qualif’ à aller chercher, ça rajoute de l'excitation et la fatigue on l'oublie le jour du match, c'est l'excitation qui prend le dessus."

"Ce sont vraiment des machines de guerre en face, ils nous mettent 30 kilos, c'est un peu limite des fois. Mais ça ne nous a pas empêché de faire de bonnes prestations et de battre certaines de ces équipes. Il va falloir mettre beaucoup d'envie et beaucoup d'engagement parce que c'est ce qu'ils vont nous proposer. Il va falloir tenir le rythme pendant 80 minutes mais on sait qu'au bout, il y a quelque chose d'extraordinaire à aller chercher."

