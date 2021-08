Aviron Bayonnais : le champion olympique ne veut pas honorer son contrat

Sireli Maqala, star montante du rugby à 7 et champion olympique à Tokyo avec les Fidji, ne veut plus venir jouer à l'Aviron Bayonnais en Pro D2. Mais le club basque, avec lequel le joueur a signé un contrat de 2 ans, n'entend pas se laisser faire.

Sireli Maqala ne viendra pas à Bayonne. C'est du moins ce que la star montante du rugby à 7, champion olympique à Tokyo avec l'équipe des Fidji, affirme. Mais les dirigeants de l'Aviron ne l'entendent pas de cette oreille. Sollicités par France Bleu Pays Basque, ils affirment que le jeune joueur de 21 ans a signé un contrat pour 2 saisons avant les Jeux Olympiques. Ils l'attendent comme prévu à la mi-septembre sur la côte basque. Le début semble-t-il d'un bel imbroglio.

"Je préfère jouer pour la fierté"

La nouvelle, révélé par un journal fidjien, est passée quasiment inaperçue à l'autre bout de la planète. La semaine passée, le père de Sireli Maqala a déclaré au Sunsports que son fils ne rejoindrait pas l'Aviron Bayonnais en Pro D2 cette saison. Une information confirmée par le fiston samedi 14 août dans le même média. Le trois-quarts polyvalent qui a crevé l'écran aux JO a décidé de répondre favorablement à l'offre tardive des Fijian Drua. La toute nouvelle franchise doit en effet intégrer le prochain Super Rugby, la compétition professionnelle de l'hémisphère sud.

"Je préfère jouer pour la fierté que pour l'argent" a déclaré Sireli Maqala au Sunsports. Le jeune champion ajoute qu'il se voit ainsi offrir l'opportunité de disputer la Coupe du monde 2022 de rugby à 7. Ce changement ce serait dessiné pendant la quatorzaine observée par la délégation fidjienne à son retour triomphale du Japon. Il ne serait pas le seul dans ce cas, affirme une source proche du dossier laissant entendre que le huis clos aurait été mis à profit par certains pour convaincre des joueurs de rejoindre les Drua.

L'Aviron entend faire respecter le contrat signé

Le problème, c'est que si Sireli Maqala est un magicien sur les terrains, il aura en revanche du mal à faire disparaitre le contrat signé avec Bayonne. Il a paraphé pour les 2 prochaines saisons et la fédération fidjienne de rugby a délivré sa lettre de sortie, affirme Philippe Tayeb. Le président de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro est agacé. Si le club ciel et blanc a annoncé l'arrivée du champion olympique juste après le titre décroché par les Fidji, son joli coup a été réalisé en amont et le joueur a signé avant les Jeux Olympiques.

Mais il semblerait que ses prestations et la médaille d'or à Tokyo aient aiguisées les appétits. L'Aviron en tout cas n'a pas l'intention d'en rester là. Philippe Tayeb, qui n'a pas de nouvelles directes de Sireli Maqala, affirme que le joueur est toujours attendu, comme prévu, mi-septembre à Bayonne. Le ballon est désormais dans les mains de ses agents officiels qui semblent eux aussi avoir été mis devant le fait accompli. Ils vont notamment devoir expliquer au jeune champion les conséquences d'une rupture unilatérale de contrat.