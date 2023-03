Aviron Bayonnais : "Le match le plus dur de ce bloc de trois", les déclas avant Perpignan

Les Ciel et blanc face à une armée sang et or. L' Aviron Bayonnais se déplace à Perpignan ce samedi 4 mars (17h15), dans un stade Aimé Giral qui sera à guichets fermés, dans le cadre de la 20e journée de Top 14 . Un choc, entre un bastion du rugby français, l' Usap , qui cherche un peu d'espoir dans la course au maintien, et un promu bayonnais qui joue la qualification pour les phases finales. Compos et déclas avant cette rencontre, à vivre sur France Bleu Pays Basque à partir de 17 heures.

Les compos

Pour ce déplacement, le staff de l'Aviron Bayonnais procède à quatre changements, par rapport à l'équipe qui a pris le bonus offensif contre Brive le week-end dernier. Ce sera notamment la première en championnat pour Marland Yarde , l'ailier international anglais. Dans le détail :

BAYONNE

15- Yohan ORABE

14- Marland YARDE ; 13- Sireli MAQALA ; 12- Yann DAVID ; 11- Bastien POURAILLY

10- Camille LOPEZ ; 9- Maxime MACHENAUD

7- Baptiste HEGUY ; 8- Afa AMOSA ; 6- Pierre HUGUET

5- Thomas CEYTE ; 4- Denis MARCHOIS (cap)

3- Pascal COTET ; 2- Facundo BOSCH ; 1- Swan CORMENIER

PERPIGNAN (probable)

Tedder (ou Goutard) ; Dubois, Taumoepeau, De la Fuente, Crossdale ; McIntyre, Deghmache ; Bachelier, Mamea Lemalu, Shields ; Tuilagi, Labouteley ; Joly, Lam, Tetrashvili (ou Lotrian)

Remplaçants : Tadjer, Lotrian ou Tetrashvili, Eru, Oviedo, Galletier, Rodor, Sawailu, Fia

Les déclas

