Aviron Bayonnais : "Le résultat sera la conséquence du contenu", les déclas avant Castres

Un troisième match pour terminer ce bloc. L' Aviron Bayonnais se déplace à Castres ce samedi 2 septembre (17 heures), une semaine après le revers à Toulon . Cette rencontre conclura le premier bloc de la saison avant la coupure Coupe du monde, les déclas de Maxime Machenaud, Aurélien Callandret et Grégory Patat.

Maxime Machenaud : "L'engagement et la discipline seront prépondérants"

"J'espère qu'on a appris. Avec le retour, grâce à la vidéo, qui a été productive... à Toulon, il nous a manqué de précision avec le ballon. On aurait pu éviter des fautes, dans la circulation et l'agressivité aussi, on aurait pu être meilleurs. Dans ces zones très importantes quand on a le ballon, on se doit de le garder davantage. S’habituer aussi à l'arbitrage. En début de saison, on sait que les arbitres sont plus sévères. À nous d'apprendre et de progresser pour ce second déplacement."

"Avant de penser au résultat, il faut surtout penser contenu, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des points. Ce qu'on va mettre sur le terrain. Au niveau de l'engagement, pour commencer… quand on va à Castres, c'est la priorité. Et il va falloir être précis. Le résultat sera la conséquence de la prestation."

"Je m'en souviens très bien du match de l’an dernier. On avait réalisé une prestation correcte pour l’extérieur, on a réussi à les inquiéter. Ils ont même eu très chaud parce que sans nos petites erreurs, le match aurait pu basculer de notre côté. Une mêlée loupée, jouer à 14 contre 15 après un carton jaune. La discipline est aussi importante à l’extérieur. C’est quelque chose qu’il faut que l’on règle rapidement."

Aurélien Callandret débutera son premier match avec l'Aviron © Radio France - Stéphane Garcia

Aurélien Callandret : "Pas mieux comme première"

"Personnellement, et pour une première à Mayol, ça s’est plutôt bien passé. À guichets fermés, les sensations étaient plutôt bonnes. Un temps parfait pour jouer, un premier ballon, un essai. Il n'y a pas mieux comme première, à vrai dire. Après, ça a été sur 25 minutes, donc il faut voir sur 80 minutes ce que ça donne."

"C'est encore le début de saison, les automatismes ne sont donc pas encore réglés. Il va falloir qu'on se serve de la défaite de la semaine dernière à Toulon pour comprendre comment faire renverser ce genre de rencontre de notre côté. Pour gagner à Castres, il faudra être bien en place, puis monter crescendo jusqu'aux prochaines échéances."

"Je ne connaissais personne en arrivant ici, mais l'intégration s'est faite assez rapidement. Avec le stage, les entraînements, ça s'est vraiment super bien passé. On a eu un repas avec le club, ça a aussi permis à ma femme de bien se sentir dans le groupe et les à côtés sont presque aussi importants que le terrain parce qu'il faut que la famille se sente bien dans l’environnement."

Grégory Patat : "Montrer un autre visage et être acteurs"

"Je n'ai jamais mis de pression de résultats sur mon groupe. On ne va pas commencer à le faire pour ce déplacement à Castres. Aujourd'hui, on a bien identifié le pourquoi de notre résultat à Toulon, pourquoi on n’a ramené que le bonus défensif. Notre défense a été performante mais notre attaque n'a pas suffisamment mis sous pression cette équipe toulonnaise quand elle devait le faire. À Castres, c'est un peu l'acte deux. On est encore en déplacement, face à une équipe difficile à manœuvrer chez elle. Gros jeu d'avants en perspective. En défense, le jeu de transition va être important. On aimerait montrer un autre visage. Parce que quand on perd trop de ballons au sol, on ne peut pas être acteur d'une rencontre."

"Si on était amené à faire un résultat positif à Pierre Fabre, avec quinze jours de coupure, et six semaines derrière sans match, ce serait une manière de valider le travail effectué depuis ce début de saison et la reprise anticipée, fin juin. J'aimerais que mes joueurs soient ambitieux, qu'ils aillent chercher un résultat et qu’ils aient cette sensation que tout le travail paye, tout simplement. Je veux voir une évolution, une progression par rapport au week-end dernier. Nous devons maîtriser tout ça. D’autant que les équipes à l'extérieur, pour moi ce week-end, ont moins de pression. Elles ont tout à gagner sur un tel match."

