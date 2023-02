Aviron Bayonnais : "Le Stade Français ? L'équipe la plus consistante à l'extérieur", les déclas avant-match

Un match pour entériner l'objectif des phases finales ? Disons que l' Aviron Bayonnais , qui retrouve le Top 14 par deux réceptions dans son antre de Jean Dauger, dans laquelle les Ciel et blanc réalisent un sans faute (8/8) depuis le début de saison, laisse songeur. Et pour commencer, les Bayonnais (6es, 41 pts) accueille le Stade Français (2e, 50 pts) ce samedi 18 février (15 heures) dans le cadre de la 18e journée de championnat. Avant le choc, retrouvez en vidéos les déclarations d'avant-match de Denis Marchois, Thomas Ceyte, Guillaume Rouet et du manager Grégory Patat.

ⓘ Publicité

loading

loading

loading

loading

Bayonne avec Hannoun et Orabé titulaires

1- Swan CORMENIER ; 2- Facundo BOSCH ; 3- P ieter SCHOLTZ

4- Denis MARCHOIS (c) ; 5- Thomas CEYTE

6- Pierre HUGUET ; 8- Uzair CASSIEM ; 7- Baptiste HEGUY

9- Guillaume ROUET ; 10- Camille LOPEZ

11- Rémy BAGET ; 12- Eneriko BULIRUARUA ; 13- Sireli MAQALA ; 14- Victor HANNOUN

15- Yohan ORABÉ (ou Luke MORAHAN)

Remplaçants : 16- Torsten VAN JAARSVELD ; 17- Matis PERCHAUD ; 18- Manuel LEINDEKAR ; 19- Mateaki KAFATOLU ; 20- Maxime MACHENAUD ; 21- Thomas DOLHAGARAY ; 22- Peyo MUSCARDITZ ; 23- Chris TALAKAI

Pascal Cotet est entré dans un protocole commotion, après l'entrainement de lundi durant lequel il a subi un choc. Luke Morahan ressent une gêne à la cuisse. Pas de douleur a proprement parlé, mais le staff ne prendra aucun risque quant à l'arrière australien. La décision de le titulariser ou non ce samedi contre le Stade Français sera prise au dernier moment. Arnaud Erbinartégaray souffre de la cuisse après un coup subi mardi. Yann David, Yan Lestrade, Geoff Cridge, Afa Amosa et Quentin Béthune sont désormais aptes.

loading

loading