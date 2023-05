Aviron Bayonnais : les retours de Maqala, Cotet et Marchois pour le déplacement au Racing

Des retours qui comptent, peut-être au meilleur des moments. À trois journées de la fin de la saison, et alors que l' Aviron Bayonnais se rend au Racing ce samedi 6 mai (17 heures), trois titulaires reviennent après avoir été longuement blessés. À savoir, les retours de Sireli Maqala, Pascal Cotet et Denis Marchois.

Le premier, le Fidjien, absent depuis la défaite à Saint-Sébastien contre Pau fin mars , sera aligné au centre, au côté de Guillaume Martocq. Le second retrouve le poste de pilier droit et le troisième, le capitaine, signe son retour en deuxième ligne avec Thomas Ceyte. Autres choix notables : Marland Yarde, titularisé à l'aile après la blessure de Bastien Pourailly, et Tom Spring à l'arrière. Sur le banc, Arthur Duhau retrouve le groupe. Le trois-quart, opéré du tendon rotulien en début de saison, signe sa première de la saison.

Les compos de Bayonne et du Racing

15- Tom SPRING

14- Marland YARDE ; 13- Sireli MAQALA ; 12- Guillaume MARTOCQ ; 11- Rémy BAGET

10- Camille LOPEZ ; 9- Maxime MACHENAUD

7- Baptiste HÉGUY ; 8- Uzair CASSIEM ; 6- Pierre HUGUET

5- Thomas CEYTE ; 4- Denis MARCHOIS

3- Pascal COTET ; 2- Facundo BOSCH ; 1- Matis PERCHAUD

Remplaçants : 16- Torsten VAN JAARSVELD ; 17- Quentin BETHUNE ; 18- Manuel LEINDEKAR ; 19- OJ NOA ; 20- 20- Thomas DOLHAGARAY ; 21- Peyo MUSCARDITZ , 22- Arthur DUHAU ; 23- Pieter SCHOLTZ

L'équipe du Racing

