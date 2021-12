Pro D2 : Maxime Machenaud rejoint l'Aviron Bayonnais pour les 3 prochaines saisons

L'Aviron Bayonnais annonce ce vendredi la signature du demi de mêlée international Maxime Machenaud. Le natif de Bordeaux, âgé de 33 ans, a paraphé un contrat de 3 ans (2022-2025) avec le club ciel et blanc. Le joueur du Racing 92 est la première recrue bayonnaise pour la saison prochaine.

L'Aviron Bayonnais débute son recrutement pour la prochaine saison avec une annonce d'envergure. Comme pressenti ces dernières semaines, le club des bords de Nive, actuel 3e de Pro D2, officialise ce vendredi 24 décembre la signature du demi de mêlée Maxime Machenaud. Le joueur du Racing 92, natif de Bordeaux, a paraphé un contrat de 3 ans. "Ce n'est qu'une première annonce (de recrutement), et elle sera suivie d'autres très rapidement", annonce le club basque.

Maxime Machenaud, qui fêtera ses 33 ans le 30 décembre prochain, est un joueur au CV bien rempli. Il affiche 41 sélections avec le XV de France, la dernière à l'occasion de la Coupe du Monde 2019 (2 matchs, 1 titularisation). Un joueur expérimenté qui a disputé 213 matchs de Top 14 avec le Racing 92 (2012-2022, 168 matchs), pour un Bouclier de Brennus remporté en 2016, et Agen (2010-2012, 45 matchs). Il compte également 52 matchs de Pro D2 avec l'Union Bordeaux-Bègles, son club formateur. Le demi de mêlée, également buteur (1405 points en 365 matchs toutes compétitions confondues), a par ailleurs joué 51 matchs de coupe d'Europe des champions dont il a disputé deux finales (2016, 2020).

Symbole fort pour la saison prochaine

"L'option bayonnaise était la meilleure (...) c'est un choix sportif avant tout", affirme le joueur dans une entrevue accordée à la communication de l'Aviron. Il affirme avoir eu la possibilité de poursuivre l'aventure au Racing, et avoir été approché par deux autres clubs de Top 14. L'ambiance du stade Jean Dauger, selon lui, a pesé. Mais le joueur, père de 3 enfants et natif de Bordeaux, reconnait également un choix familial : "avec ma famille, après 10 ans à Paris, on ne se voyait pas aller ailleurs que dans le Sud-Ouest".

Cette arrivée de poids est un symbole fort pour un club bayonnais en reconstruction, dont de nombreux joueurs sont en fin de contrat et qui va changer de manager (Grégory Patat succèdera à Yannick Bru la saison prochaine), et qui vise un retour dès la saison prochaine en Top 14. "On imagine bien toute la plus-value que ce joueur va apporter à notre effectif", écrit Philippe Tayeb, le président de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro, qui se dit fier de cette signature.