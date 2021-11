Aviron Bayonnais : mécontentes, les associations de supporters souhaitent "se concentrer sur le rugby"

Dans un communiqué commun, les quatre associations de supporters de l'Aviron Bayonnais ont tenu à rencontrer Philippe Tayeb et Elie Benmergui pour leur exprimer leurs mécontentement suite à leurs échanges sur les réseaux sociaux.

Entre le départ de Yannick Bru, l'arrivée de Grégory Patat, et le long message d'accusation publié par l'actionnaire Elie Benmergui, l'Aviron Bayonnais était sous le feu des projecteurs cette semaine. Au point que les quatre associations de supporters du club ont décidé de se ressembler et de discuter avec Philippe Tayeb et Elie Benmergui, pour exprimer leur mécontentement.

Ils reprochent aux deux protagonistes d'avoir étalé leurs différents sur les réseaux sociaux. Ils ont pu se rencontrer, dans deux réunions distinctes, l'une avec Philippe Tayeb et l'autre avec Elie Benmergui. Yann Larre, le président des Gars de l'Aviron, se félicite d'ailleurs "que le débat ait pu être ouvert" avec les deux dirigeants. Les associations déclarent également vouloir désormais ne se concentrer que sur le sportif.