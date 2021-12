Aviron Bayonnais : officialisation de quatre nouveaux joueurs pour la saison prochaine

L'Aviron Bayonnais officialise le recrutement de quatre nouveaux joueurs pour la saison prochaine : Bastien Pourrailly, Thomas Ceyte, Pierre Huguet, Thomas Acquier rejoindront les ciels et blancs.

L'Aviron Bayonnais annonce quatre nouvelles recrues pour la saison 2022-2023. Officialisation de Bastien Pourrailly, 27 ans (1,77m pour 85 kg), ailier qui joue depuis deux saisons à Clermont (5 essais pour 13 matches) et Béarnais d'origine, d'Aramits. Thomas Ceyte, 30 ans, le deuxième ligne (1m98, 120kg) et capitaine de Nevers arrive sur les bords de Nive, tout comme Pierre Huguet, 26 ans (1,94 m, 111 kg), 3ème ligne à Carcassonne, et Thomas Acquier, 32 ans, talonneur qui évolue à Brive depuis huit saisons.

Par ailleurs, l'Aviron annonce les prolongations des jeunes Paul Beltran (3e ligne, 20 ans), Louis Ortolan (talonneur, 19 ans) et Hugo Fourquet (centre, 19 ans).

La semaine dernière le club officialisait déjà l'arrivée du demi de mêlée international Maxime Machenaud. Les Ciel et blanc poursuivent donc leur recrutement pour la saison prochaine.