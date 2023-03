Aviron Bayonnais : "On n'a pas privilégié l'aspect financier au sportif", se défend Philippe Tayeb sur Anoeta

"Pourquoi avoir délocalisé ce match alors que l' Aviron Bayonnais est invaincu à Dauger ?". Depuis 48 heures, vous l'avez très certainement entendu cette remarque, si vous avez des proches supporteurs des ciel et blanc. Depuis le coup de sifflet final qui a entériné la défaite des joueurs de Grégory Patat contre la Section Paloise (20-30), dans l'enceinte d'Anoeta, à Saint-Sébastien. Une première remarque suivi d'une seconde saillie, qu'on peut lire sur les réseaux sociaux : "Le club a privilégié l'économique au sportif, au risque de déstabiliser le groupe."

Si les joueurs ont concédé qu'il a fallu s'adapter à des repères différents, aucun n'a voulu s'abriter derrière le changement de décorum . Mais force est de constater que l'Aviron d'Anoeta n'a pas affiché le même visage que d'habitude dans son antre de Jean-Dauger. "On a fait des fautes un peu inhabituelles, dans la gestion avec le ballon, des fautes de main", témoignait Guillaume Rouet*.* Quant a l'avis de Philippe Tayeb, le président de l'Aviron Bayonnais, voici sa réponse :

"Je ne peux pas laisser dire ça, parce que c'est faux. On n'a pas privilégié l'aspect financier au sportif. Avant d'acter cette délocalisation, il y a eu consultation avec le staff, les joueurs et tout le monde était très heureux et honoré de pouvoir jouer devant 39 000 personnes. C’était, au départ, un pari de savoir si on allait réussir ou non à le remplir. Contrat rempli, et on aurait pu faire plus."

"Tout le monde a passé une belle journée"

"L'Aviron est un club populaire et cette popularité, il l'a encore prouvée samedi. Par ailleurs, il faut juste comprendre que nous avons un modèle économique construit autour de partenaires, d'abonnés et de spectateurs. Comme je l'explique parfois, le président Philippe Tayeb n'est ni millionnaire, ni milliardaire et à ce titre on doit construire une économie pour pouvoir avoir des joueurs de bon niveau et pour pouvoir recruter aussi à une autre échelle. Une opération comme Anoeta est, financièrement, très très positive pour le club. On doit construire notre économie. Si demain, on veut arriver avec 26, 27, 28 millions d'euros de budget, que demande aujourd'hui le Top 14 pour pouvoir exister et pouvoir jouer un top six pour chercher la qualification, c'est ce qu'il nous faut."

Puis, notre rôle est aussi de promouvoir notre club, notre région. On a été vus sur toutes les chaînes, on a été repris, on a été entendus au-delà de ce qu'on pouvait attendre. C'est aussi grâce à ses affiches, grâce à ce type de matches, grâce à cette délocalisation, qu'aujourd'hui, on va parler de l'Aviron et on continuera à construire, pour finir par avoir des partenaires nationaux qui, aujourd'hui, ne sont pas encore là.

L'Aviron Bayonnais et la Section Paloise ont réuni 38 646 spectateurs dans les tribunes d'Anoeta © AFP - Gaizka Iroz

France Bleu Pays Basque : Vous conviendrez que dans les tribunes, l'ambiance n'était quand même pas identique à celle de Dauger, avec plus de spectateurs que de supporteurs ?

"Oui, peut-être qu'on était moitié-moitié. Bien entendu qu'il y avait nos supporters, ceux-là mêmes qui nous permettent de nous transcender cette année à Jean-Dauger. Mais je répète, cette fête a été ouverte à tout le Pays basque, tout le territoire et la promotion de notre club passe par ces évènements-là. Les annonceurs et les partenaires d'un certain niveau viennent ou regardent ce type d'événements, donc si on veut grandir, il faut qu'on grandisse tous ensemble. Je pense que tout le monde était heureux et a passé une belle journée, pour le rugby en général et surtout notre région et notre club."

"Puis, sur le choix de la date, du calendrier, on a dû se caler par rapport au calendrier de la Real Sociedad aussi. Cette délocalisation, on avait envisagé la faire peut être un peu plus tôt, pour la réception de Toulouse en octobre dernier . Mais on ne pouvait pas parce que la Real jouait le lendemain contre le Betis Séville. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ce type d'évènement parce que c'est indispensable pour notre club."

