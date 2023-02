Aviron Bayonnais : "On ne va plus se cacher", les déclas après la victoire bonifiée contre Castres

Une belle dixième à la maison. L' Aviron Bayonnais a inscrit cinq essais, synonyme de victoire bonifiée contre le Castres Olympique (41-10) ce samedi 25 février, pour le compte de la 19e journée de Top 14 . La série d'invincibilité se poursuit à Jean Dauger, et les Ciel et blanc se maintiennent parmi les six premières places du classement. Les déclas d'après-match de Yohan Orabé, Manuel Leindekar et Grégory Patat, le manager.

Manuel Leindekar : "Ce résultat nous donne de la confiance"

"Ça n'arrive pas tous les jours de gagner une équipe comme Castres qui, il y a huit mois, était en finale du championnat de France. C'est une belle équipe, en difficulté. Une équipe solide, un lion blessé, et un résultat comme ça, ça nous donne de la confiance, ça nous donne le sourire à la fin du match, c'est sûr. Mais on reste humble et focus pour la suite parce qu'il n'y a rien d'acquis pour l'instant. Cette fin de saison est entre nos mains. Ça dépend de nous, et on veut aller chercher tous les points possibles, dans tous les matchs. On verra après ce qui va se passer."

"On s'était dit dans la semaine que c'était un match à 23 joueurs et pas seulement à 15, les titulaires. On avait tourné un peu, mais c'est aussi à cause de la fatigue. On enchaîne deux matches à la maison. Le week-end prochain, on va à Perpignan et il y a besoin de toute l'équipe qui s'entraîne durant la semaine, qui est compétente pour aller chercher des matches et des victoires. L'entraîneur et le staff ont montré qu'ils font confiance à tout le groupe et c'est très important."

Aller chercher cette qualification, sur ces derniers matches ? "Dans le fond de nos têtes, on rêve tous de ça. Mais on va y aller match par match. On ne veut pas penser déjà à la fin de la saison. On veut simplement se fixer du lundi au samedi pour aller chercher tous les matches et on verra bien ce qu'il se passera fin mai. Tous les joueurs veulent finir la saison au plus haut du classement. Mais on ne peut pas dire "ça y est". On est dans la course, pour quelque chose de plus grand que nous, mais il faut qu'on gagne des matches. C'est la vérité. Mais ça ne dépend que de nous et il faut continuer à travailler pour ça."

Yohan Orabé : "Je prends beaucoup de plaisir"

"Aujourd'hui ça s'est bien passé. La semaine dernière, contre le Stade Français, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'à Jean Dauger, Bayonne est une équipe qui est dure à battre. On le voit avec les victoires qu'on enchaîne depuis le début de la saison. Je pense qu'après ces deux matches à domicile, le Stade Français et Castres, on ne va pas se cacher. Peut-être que le maintien est assuré et qu'on jouera en Top 14 l'année prochaine. Je dis ça comme ça, mais après, on verra par la suite. On n'a pas encore réfléchi."

L'objectif, c'est maintenant de se qualifier ? "Non, on ne l'a pas dit clairement comme ça. C'est de prendre les matches les uns après les autres. On ne s'interdit pas de rêver, forcément, mais on verra ce qui se passera à la fin de la saison [...] Ça fait deux matches qu'on me donne ma chance, que j'enchaîne deux fois en tant que titulaire. C'est quelque chose d'inespéré au début de ma carrière, Maintenant, je prends les matches les uns après les autres. Je prends beaucoup de plaisir avec les coéquipiers et puis ça fonctionne."

Yohan Orabé a parcouru 77 mètres ballon en main contre Castres © Radio France - Stéphane Garcia

"Le premier ballon c’est très important pour moi. Personnellement, ça me met dans le match. Si tu réussis la première action, tu es bien dans le match et a contrario, si c'est un peu difficile, que tu ne captes pas bien le ballon, c'est vrai que ça ne te met pas dans les meilleures conditions. J'essaie d'évoluer aussi dans ce sens-là, de me dire de passer à autre chose rapidement, de lever la tête et de passer à la prochaine action. C'est sur ce point-là que je dois progresser. Sur mon premier ballon ce soir, je suis à la lutte avec un Castrais (Geoffrey Palis) et je commets un en-avant, donc ce n’est pas idéal. Mais j'ai essayé de rapidement rectifié le tir et pour le reste de la rencontre, ça s'est bien passé."

Grégory Patat : "Aujourd'hui, on a fait 90 % du job"

"La fête continue. J'ai aimé la prestation des joueurs ce soir. On sent une équipe qui grandit. On a été mis à mal, mais on n'a pas pris de points sur nos temps faibles, c'est plutôt positif. On le montre depuis le début de la saison, quand on a des pénalités on va en touche pour provoquer des choses. On l’a fait en début de match. Ils étaient 13 donc il fallait qu’on appuie et on a su saisir cette opportunité. Après, même si on a marqué des points, j’ai trouvé qu’on a laissé des occasions sur ces temps forts."

"Ça prouve que tout le monde a envie de participer à la fête. Il y en avait 23 sur le terrain aujourd’hui et il en reste encore à côté donc c’est positif. On a créé cette émulation au sein de l’équipe pour performer. J’ai besoin de tout le monde. Tout le monde a un rôle important à jouer. Jeudi dernier, on avait senti un peu de fatigue chez nos titulaires, ceux qui avaient les chasubles de titulaires et ce sont les remplaçants et les mecs hors groupe qui ont apporté l’énergie à l’entraînement et stimulé le groupe. C’est encore quelque chose de positif pour la suite."

"On ne va plus se cacher. Le maintien est acquis. Aujourd'hui, on a fait 90 % du job. Mardi, on posera la question aux joueurs pour savoir ce qu'on veut faire. Maintenant, la suite de la saison leur appartient. C’est la dure réalité de notre Top 14. Celle du moment, n’est pas forcément celle du lendemain. On le voit avec cette équipe de Castres. Elle a dominé le championnat la saison dernière avec une finale et se retrouve aujourd’hui dans une position difficile. Savourons ces moments, savourons la place que l’on a au classement. On ne va pas changer. On va profiter de chaque match, on ne va pas se projeter plus loin non plus. Le prochain c’est l’Usap, donc focus sur l’Usap la semaine prochaine."

