Aviron Bayonnais : "On veut se tester face à cette machine à broyer", les déclas avant le Stade Toulousain

On peut battre le Stade Toulousain une fois quand on est le promu, mais peut-on le battre deux fois ? C'est tout l'objectif de l' Aviron Bayonnais qui se déplace à Ernest-Wallon ce samedi 4 février (15 heures), pour le compte de la 17e journée de Top 14 . Fort du succès bonifié contre Brive , le cinquième du championnat (40 pts) joue chez le leader incontesté du championnat (54 pts). Toulouse, malgré l'absence de nombreux internationaux pris avec le XV de France , pourra compter sur une belle équipe, la même que celle qui a fait tomber le week-end dernier Montpellier , champion en titre.

Un match toujours particulier pour Rémy Baget. L'ailier de l'Aviron, formé au Stade Toulousain, est l'un des joueurs qui a le plus disputé de minutes avec les Ciel et blanc. Quatorze matches, tous en tant que titulaire cette saison. Il fait partie, par ailleurs, avec Peyo Muscarditz des joueurs déjà présents lors de la dernière victoire des Ciel et blanc en terres toulousaines. C'était le 15 mai 2021 (28-32) . Victoire qui n'a pas empêché le match d'accession contre Biarritz et la descente en Pro D2. Cette fois-ci, c'est un autre contexte. Retrouvez ci-dessous les déclas de Rémy Baget, Facundo Bosch, ainsi que de Grégory Patat avant ce choc.

► Stade Toulousain - Aviron Bayonnais, dès 14h30 ce samedi sur France Bleu Pays Basque

