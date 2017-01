Aviron Bayonnais : pas de fusion "tant qu'on sera à la tête de ce club"

Interrogé par France Bleu Pays Basque dans le Club Rugby sur le retour des rumeurs de fusion entre l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique, Christian Devèze le coprésident bayonnais a réaffirmé qu'il n'en était pas question. Le grand club basque se fera autour de l'Aviron, jure-t-il.

France Bleu Pays Basque : Elle va se faire ou pas cette fusion ? Est-ce que c'est cela le grand club au pays basque dont vous parlez si il y a une redescente en Pro D2 ?

Christian Devèze : Je n'ai pas compris votre question (rires). Suite à l'interview de Francis Salagoïty (dans Sud Ouest Dimanche du 25 décembre 2016, ndlr) d'autres en relais de cet article ont prononcé le mot. Cette proposition de "restructuration" (il refuse de prononcer le mot) qui a eu lieu il y a pas si longtemps que cela, ça a été un cataclysme au niveau des deux clubs (Bayonne et Biarritz, ndlr) que vous citez. Donc il est pas très difficile de comprendre que, pour ce qui nous concerne, on a considéré dès le départ que cette opération ne devait plus être envisagée. Que ce soit clair

"On ne l'a jamais évoquée une seule minute"

On a jamais, Francis Salagoïty et moi-même, évoqué ensemble une seule minute une opération de ce genre. Par contre ce que l'on a évoqué c'est un grand club basque certes, parce qu'on a l'habitude de voir quelques chiffres et, effectivement, économiquement on le voit cette année avec nos 16 à 17 millions de budget, on a été justes dans le recrutement.

"Bayonne a toutes les caractéristiques pour avoir un club au sein de l'élite"

La question de l'avenir de l'Aviron se pose, avec une possible relégation en Pro D2, vous vous y préparez comment ?

On est sur un projet de club sur plusieurs années. On est même pas sur le moyen terme, on est sur le long terme. Je parle bien d'un projet de club. On considère que Bayonne a toutes les caractéristiques pour avoir un club qui évolue au sein de l'élite du rugby français.

Formation et Infrastructures comme piliers

Ca veut dire qu'avant de voir l'avenir sportif du club, on essaie de structurer ce dernier. Ce projet est axé sur deux éléments : la formation et les infrastructures. Avant de pouvoir construire ce grand club de Bayonne, de l'Aviron Bayonnais, on a considéré qu'il convenait de mettre en place une formation dans le cadre d'un pole de performance (Un projet présenté fin décembre à l'Assemblée Générale du club), mais la décision appartient aux politiques, elle est sur la place de la Liberté (l’hôtel de Ville, ndlr)

Où en est-on ? Est-ce que ce projet avance et avez-vous trouvé le terrain ?

Il est sorti des cartons, il est sorti des têtes, en tout cas des nôtres. Il a été exposé à plusieurs reprises au niveau de la municipalité, du maire. On a parlé des terrains dans un premier temps. Il y a plusieurs possibilités, c'est pour cela que pour l'instant on ne va pas être plus précis dans la mesure où le choix n'a pas été totalement arrêté par les édiles bayonnais. Et puis derrière voir le financement de ce centre important.

"C'est au politique qu'appartiennent les choix définitifs"

Ce projet n'est pas en réaction aux résultats, il existait déjà. Il a mûri dans nos têtes avant d'être exposé, il a été pris en compte par le politique et désormais c'est à ce dernier qu'appartiennent les choix définitifs quant au foncier, quant aux financements. On travail d'arrache-pied avec toute la municipalité bayonnaise et je pense que très très rapidement on pourra vous en donnez davantage d'explications.

On parle de centre d'entrainement, de performance, de lieu de vie des professionnels et des espoirs au même endroit ?

Tout à fait. Un centre unique de vie

"Premier axe déterminant pour aller recruter des jeunes du territoire"

Le financement se fera avec de l'argent public mais aussi des partenaires privés ?

Bien sûr. Le cadre juridique et financier est à arrêter, à valider, même si on a là aussi quelques idées sur le moyen de monter tout cela. Mais c'est vrai que ce sont des sommes importantes, c'est des enjeux très importants, mais pour nous c'est le premier axe déterminant pour aller recruter des jeunes dans un territoire déterminé, dans notre zone d'influence qui s'étend non seulement en pays basque intérieur mais également au sud des Landes et peut-être de l'autre côté des Pyrénées.

"On a un vivier extraordinaire à nous de l'exploiter"

Sur ce premier volet, on est convaincus qu'à Bayonne, si on arrive à mettre en place ce centre de perfectionnement, avec du recrutement local, les Arthur Iturria (2e ligne de l'équipe de France qui a quitté le centre de formation de l'Aviron pour rejoindre Clermont), Camille Lopez (formé à Mauléon), tous les grands joueurs du secteur qui nous ont échappé, on va réparer cela. On a un vivier extraordinaire, à nous de l'exploiter, à nous de commencer par recruter local ça coûtera bien moins cher.

Quand on aura un stade à Bayonne ! Et je répète à Bayonne et nulle part ailleurs. A Jean-Dauger ! Je répète à Jean-Dauger, qui sera certes réaménagé. Quand vous aurez 18.000 à 20.000 spectateurs possibles dans cette enceinte, vous aurez un instrument capable de servir les intérêts de ce grand club que l'on veut monter à l'Aviron Bayonnais.

