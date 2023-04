Aviron Bayonnais : pas de renfort à la mêlée après la blessure de Guillaume Rouet

Qui pour couvrir le poste de demi de mêlée à l' Aviron Bayonnais ? Après la blessure de Guillaume Rouet , dont la saison semble - sauf surprise - terminée, la question a effleuré l'esprit de tous les suiveurs du club ciel et blanc. Maxime Machenaud étant, à ce jour, le seul demi de mêlée professionnel encore sur deux jambes.

Michael Ruru ayant signé un contrat de deux saisons avec Vannes, où il est prêté depuis février, son départ est acté et il n'est donc plus possible de le faire revenir. Quid d'Hugo Zabalza ? Toutes les pensées étaient naturellement tournées vers lui. D'abord prêté à Vannes (où il a disputé 13 matches), le jeune demi de mêlée de 23 ans a, en janvier, rejoint l'UBB (pour 4 rencontres) en qualité de joker médical de Yann Lesgourgues . Ce dernier, de retour ce week-end à la compétition après quatre mois, lors du déplacement à Lens contre le Racing.

Zabalza pas rapatrié

Sauf que, depuis le 8 avril, les effectifs des clubs sont verrouillés. Hasard du calendrier donc, et malchance avec la blessure de Rouet, impossible donc de rapatrier Zabalza, "sinon la piste aurait évidemment été activée", indique-t-on du côté de l'Aviron Bayonnais.

Résultat : le staff fera confiance aux jeunes. Thibault Carrié et Hugo Gomes Camacho. Le premier part avec de l'avance. De demi de mêlée, âgé de 20 ans, originaire de Carcassonne, est arrivé à l'été 2021 sur les bords de Nive en provenance du centre de formation de Narbonne. Il avait joué avec l'équipe de France -20 ans et s'était blessé aux croisés la saison dernière avant de revenir à la compétition dans le premier trimestre de cette année. Ces dernières semaines, il a très régulièrement participé aux entrainements de l'équipe première.

Une fin de saison, sans pression, l'objectif du maintien étant acquis depuis bien longtemps pour l'Aviron Bayonnais, qui va continuer à lancer dans le grand bain du Top 14 des jeunes de son équipe Espoirs.