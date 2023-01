Aviron Bayonnais : pour Thomas Dolhagaray, une saison dans l'ombre afin de "continuer à grandir"

"La vérité d'une saison n'est pas forcément celle de la suivante." Ce sont les mots de Grégory Patat, le manager bayonnais, pour commencer à qualifier la saison, dans l'ombre, de Thomas Dolhagaray, alors que l'ouvreur s'apprête à être titulaire à Trévise, ce samedi 14 janvier à l'occasion de la 3e journée du Challenge européen (14 heures). Sa septième feuille de match de la saison, dans un rôle loin, bien loin, de celui qu'il a pu avoir l'an dernier.

Il faut dire que le jeune âgé de 22 ans a vécu une saison 2021/22 pleine. Prêté à Carcassonne par le staff dirigé par Yannick Bru, qui l'avait envoyé prendre du temps de jeu sous les ordres d'un proche, entraineur reconnu, Christian Labit, le Larresoroar a pris rapidement les rênes du jeu de l' USC . Dès la 4e journée, il sera titulaire pour au final disputer 42% des matches en tant que starter de l'équipe audoise.

Derrière Camille Lopez

Rappelé par l' Aviron Bayonnais , après la blessure longue durée de Maxime Lafage. C'est un autre joueur qui va revenir sur les bords de Nive. Cet expérience acquise au pied des remparts de la Cité sera récompensée : à la clé, 15 matches disputés sur la phase retour, dont 12 en tant que titulaire et notamment, la finale de Pro D2 contre Mont-de-Marsan à Montpellier.

Mais voilà, cette saison, le cadre n'est plus le même pour les Ciel et blanc. Les enjeux du maintien dans l'élite offre moins d'opportunités. Surtout, quand le poste de numéro 10 est désormais couvert par l'un, si ce n'est, le joueur le plus "valuable" comme disent les Anglais, du Top 14. Celui qui compile des stats impressionnantes, fait gagner son équipe, mais aussi qui rend ses coéquipiers meilleurs. A savoir Camille Lopez. D'autant que le staff semble lui privilégier la polyvalence d'un Jason Robertson sur le banc, pour couvrir différents postes des lignes arrière.

"Grandir dans ce côté gestionnaire"

Une situation évidemment pas évident à gérer pour Thomas Dolhagaray, qui veut voir le verre à moitié plein. "Je suis très content d'être titulaire quand ça se présente comme ce week-end à Trévise, et de pouvoir m'exprimer, prendre du plaisir avant tout. Le Benetton est une belle équipe. C'est la Coupe d'Europe, avec des règles différentes, un jeu différent, ça permet de continuer à grandir [...] Quant à ma situation, c'est un peu particulier. Mais j'essaie de ne pas trop me poser de questions et de faire des bons entraînements. Et le jour où je suis sur le terrain, je fais tout pour donner le maximum, afin de pouvoir grappiller des minutes le week-end suivant. Mais forcément, j'aimerais jouer tout le temps et ce n'est pas facile, mais j'essaie d'en tirer profit, d'apprendre et de m'inspirer aussi de Camille (Lopez) qui est un grand joueur et des autres coéquipiers."

Pour le staff bayonnais, et le manager Grégory Patat en tête, Dolhagaray doit profiter des opportunités pour continuer à étendre sa palette. "Je comprends que ça puisse frustrer, je l'entends, mais c'est la dure réalité du monde professionnel. La vérité d'une saison n'est peut-être pas forcément celle d'après. Il y a une concurrence nouvelle qui est arrivée. Il faut tourner. Mais ce qu'on va demander à Thomas, sur chacune des opportunités qui se présentent à lui, c'est de grandir dans ce côté un peu plus gestionnaire. Par rapport au scénario de match, il a besoin d'apprendre, d'assimiler afin de mieux gérer différentes situations*. Au travers de Camille notamment, il apprend tous les jours, et on va lui demande d'exprimer tout son potentiel pendant la compétition. C'est un joueur pétri de talent. Il a* une faculté à animer le jeu d'une équipe*, une ligne de trois-quart* [...] Malgré tout cela, on salue son travail, parce qu'au quotidien, il ne lâche pas et met tout en œuvre pour pouvoir postuler le samedi. Et ça, il faut le féliciter."

Benetton Trévise - Aviron Bayonnais, 3e journée du Challenge européen. Match diffusé uniquement sur le site EPCRTV, en streaming payant.