Aviron Bayonnais : première pour Marland Yarde, les Scarlets avec 15 internationaux

Avec 3 défaites en autant de rencontres, sans marquer le moindre point, Bayonne n'a plus rien à espérer de la coupe d'Europe. L'Aviron qui reçoit les Llanelli Scarlets ce samedi (14h) dans son stade Jean-Dauger veut profiter de son dernier match de Challenge Cup pour préparer la réception de Brive en Top 14, huit jours plus tard. C'est également l'occasion pour le manageur Grégory Patat et son staff de laisser quelques cadres au repos, donner du temps de jeu à des hommes moins utilisés ou de retour de blessure. L'occasion également de lancer sa nouvelle recrue, l'ailier Marland Yarde.

"Un joueur de classe mondiale"

L'international anglais est arrivé au début du mois de janvier pour pallier les blessures longue durée de l'arrière Gaëtan Germain et l'ailier Teiva Jacquelain, ainsi que le départ du joker médical argentin Martin Bogado. Les entraineurs bayonnais comptent sur leur recrue pour apporter des solutions à un poste qui, depuis le début de la saison, déplore de nombreux blessés. Le CV du gaillard parle pour lui, reconnait Grégory Patat : "Marland a tous les standards du haut niveau. C'est un joueur de classe mondiale" Sauf que ledit curriculum comporte un trou d'un an. Le joueur de 30 ans n'a plus disputé de match officiel depuis le 7 janvier 2021 , après avoir été arrêté dans le cadre d'une enquête pour viol. Aucune charge n'a finalement été retenue contre lui.

Sans club après avoir quitté les Sale Sharks en juin dernier, le joueur cherche maintenant à se relancer. Mais il doit d'abord retrouver le niveau et l'intensité des matchs. "Il manquait de rythme parce qu'il n'avait pas joué ces derniers temps, confirme le manageur bayonnais. Il fallait le remettre en route physiquement. Là on saisit l'opportunité de ce match (contre Llanelli) pour le voir en compétition. On attend de voir comment il va s'inscrire dans notre collectif." Ses coéquipiers des lignes arrières sont également impatients, confirme le centre Guillaume Martocq : "on sent qu'il peut nous apporter beaucoup. Il est très costaud, il va très vite."

Quinze internationaux dans la composition de Llanelli

Et le garçon originaire de Sainte-Lucie dans les Antilles a déjà commencé à s'intégrer dans le vestiaire, poursuit le jeune Bayonnais : "il fait des efforts, il connait déjà quelques mots en français." Reste maintenant à prouver sur le terrain qu'il est en voie de retrouver ses qualités sur les 80 minutes d'une rencontre afin de s'insérer dans la concurrence chez les ailiers. "Le but c'est que j'ai un maximum de joueurs aptes pour le match de Brive et que je me creuse la tâte pour ma composition d'équipe," lâche Grégory Patat qui assure qu'il attendra la fin du match de Challenge pour décider de l'équipe qui affrontera les Corréziens le samedi suivant.

1- Scholtz, 2-Van Jaarsveld, 3- Talakai, 4- Cridge, 5-Leindekar, 6- Monribot, 7- Capilla, 8- Kafatolu, 9- Machenaud, 10- Dolhagaray, 11- Pourailly, 12- Martocq, 13- Muscarditz, 14- Yarde, 15- Orabé. Remplaçants : 16- Acquier, 17- Cormenier, 18- Tsikhistavi, 19- Hourcade, 20- Marchois, 21- Rouet, 22- Robertson, 23- Buliruarua

De leur côté, les Scralets, leaders de la poule, se présentent au Pays Basque avec une grosse armada. Pas moins de 15 internationaux sont couchés sur la feuille de match. On y trouve les Gallois Leigh Halfpenny (96 sélections), Jonathan Davies (95), Ken Owens (82), Gareth Davies (62), Wyn Jones (35), Aaron Shingler (27), Rhys Patchell (21), Kieran Hardy (14), Steffan Evans (13), Johnny McNicholl (10), Sam Wainwright (3), mais aussi le All Black Vaea Fifita (11), les Tongiens Sione Kalamafoni (37) et Sam Lousi (11), l'Ecossais Javan Sebastian (3),