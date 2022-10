Aviron Bayonnais : "Le score est lourd par rapport à la prestation", après Castres, Machenaud et Patat

L' Aviron Bayonnais n'a toujours pas trouvé la formule loin de Jean-Dauger. Dans le match jusqu'à la 50e minute , les Ciel et blanc finissent par céder à Castres (39-22) ce samedi 15 octobre à l'occasion de la septième journée de Top 14 . Les réactions à l'issue de la rencontre du demi de mêlée Maxime Machenaud et du manager Grégory Patat.

Maxime Machenaud : "À 16-16 à la mi-temps, on se dit qu'on a fait ce qu'il fallait sur le terrain..."

"On a quand même eu quelques opportunités. On a mal négocié quelques sorties de camps aussi en première période. On aurait pu se mettre moins en difficulté. Ce sont les petits détails qui font le très haut niveau. Je trouve qu'on progresse, tout de même, et à nous d'élever encore le curseur.

On était dans le coup jusqu'à jusqu'à cette 50e minute, jusqu'à ce carton jaune. Et après, forcément à quatorze contre quinze, ça devient plus difficile. Alors qu'avant, on avait l'opportunité d'inscrire plus de points. On a une mêlée à cinq mètres de leur ligne. On aurait pu mieux la négocier. On fait une faute un peu stupide par rapport à la règle... On aurait pu les mettre encore un peu plus sous l'eau."

"La mêlée à cinq ? Une balle de match qui aurait pu les mettre mal."

"Kaminieli Rasaku anticipe la sortie du ballon. Il n'a pas le droit, mais c'est une règle qu'il ne connaissait pas. Lui aussi a une grosse marge de progression, il vient tout juste d'arriver, il ne parle pas la langue et on va essayer de faire en sorte de bien l'entourer pour qu'il apporte le maximum de son potentiel. C'était une petite balle de match, elle aurait pu les mettre mal. La combinaison pour le lancement de jeu, c'est une décision collective. Je pense qu'avec ses qualités, Kam' (Rasaku) aurait pu mettre du danger dans la défense, proche des lignes. Il a anticipé cette sortie de balle. C'est la règle. L'arbitre a eu raison et à nous d'en tirer des enseignements et de progresser.

C'est encore un voyage à zéro point. On s'était donné quand même les moyens de rivaliser avec cette équipe de Castres. On n'est pas loin de la vérité. À Brive, on passe à côté, mais Toulon, Paris, ici... les déplacements se suivent et se ressemblent un peu. Encore une fois, il faut grandir, il faut en tirer des enseignements pour pouvoir rivaliser ces grandes équipes. Castres est finaliste. On s'attaquait à un gros morceau, on le savait. On repart à zéro point, mais avec des choses en tirer. Tout n'est pas à jeter, à nous de continuer à travailler, à progresser pour arriver à avoir des contenus encore plus complets sur l'ensemble de la durée d'un match."

"On a une grosse marge de progression."

"Si on se décourage maintenant... Non, on ne va pas baisser les bras. Il y a encore plein de journées. Ce n'est qu'un début de saison, bien entamée certes, mais on est en octobre. Au contraire, il faut se resserrer pour continuer à travailler. On a, je pense, une grosse marge de progression, donc ça, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des points. On va donc essayer d'en récolter le maximum le week-end prochain.

On est conscient de l'importance de la réception de Perpignan. À nous deux de vraiment repartir de l'avant dès lundi et être très sérieux à l'entraînement. Chaque match a sa vérité. Ce n'est pas parce qu'on a existé ici qu'on va exister contre Perpignan. C'est une remise en question perpétuelle. Et ce n'est pas parce qu'on a battu aussi La Rochelle la semaine avant, qu'on était les plus forts. Ce n'est pas parce qu'on prend zéro point ici à Castres qu'on est les plus nuls. C'est un bilan qu'il faut faire. Être lucide sur notre situation... oui, on rivalise, mais pas sur la totalité du match. C'est ça qu'il faut arriver à gommer."

Grégory Patat : "On voulait rester au contact le plus longtemps possible..."

"On savait qu'ils maîtrisaient à la perfection leur jeu, qu'ils font déjouer toutes les équipes, qu'ils exercent beaucoup de pression et on voulait être capable d'absorber cette pression. Chose qu'on a plutôt bien fait en première mi-temps. Et en début de seconde mi-temps, on a eu des occasions, le match était parfait, il y avait des erreurs de leur part, il n'y avait pas de rythme et donc on aurait peut-être pu faire un coup. On a eu des opportunités. On a eu un temps-fort au retour des vestiaires, on aurait pu les mettre encore plus à mal et sous pression et on n'a pas su le faire. Cette pression s'est retournée contre nous avec cet essai de pénalité. C'est très difficile d'enrayer cette machine castraise, qui joue constamment en avançant.

Chaque point compte et il ne faut pas oublier non plus que nous sommes en train d'écrire notre histoire. Pour pouvoir gagner et être le premier club à faire tomber Castres après deux ans, il fallait une réussite maximale. Il nous fallait saisir la moindre occasion. On n'a pas su le faire et Castres a sorti ces arguments après la 50e minute. Les matches se gagnent sur des détails. C'est un peu le même constat que contre Toulon. Quand on joue à 14 contre 15 joueurs, c'est trop compliqué pour nous à ce niveau-là. On a trop subi par la suite. On a pris treize points d'affilée qui nous ont mis dans les cordes, tout simplement."

"On a quand même un effectif de qualité, et quantitatif."

"De la frustration ? Non parce qu'il y avait quand même un rouleau compresseur en face de nous. Les Castrais nous ont mis à mal sur les premières collisions. On était dans le dur au bord des rucks, ils voulaient nous prendre dans l'axe. On n'a pas su endiguer cette possession qu'ils ont eue. Sur l'ensemble du match, le score est lourd par rapport à la prestation. Je préfère avoir un contenu comme celui-ci pour préparer les matches qui arrivent, que rien et une démission de mes joueurs. Dans l'état d'esprit, les joueurs ont été encore présents, ils se sont donnés les moyens d'exister et c'est notre leitmotiv au quotidien. On a quand même un effectif de qualité, et quantitatif. C'est aussi l'une des réponses positives de ce match. On va pouvoir changer notre groupe au quotidien, en fonction des différentes oppositions qui se présenteront face à nous.

Sur Rasaku ? Il fallait qu'on l'envoie à un moment donné, on l'a donc envoyé ce soir. Il est en train d'apprendre les codes du rugby à 15. On ne l'a pas envoyé dans un contexte super favorable puisque chez une équipe qui était invaincue depuis deux ans. Il y a eu du bon et du moins bon. Il a été en difficulté sur certains ballons hauts et une incompréhension sur ce lancement derrière cette mêlée à cinq mètres. Il arrive beaucoup trop tôt et il est sanctionné naturellement. Donc aucun regret. Franchement, il n'y a aucun regret. On a vu, on sait où il en est et va pouvoir avancer avec lui sur les prochaines semaines. On va l'accompagner."

Point infirmerie

Trois joueurs sont sortis en première période. Commotion pour le trois-quart centre Yann David, pas revenu sur le terrain. Le deuxième ligne Konstantin Mikautadze s'est plaint d'une douleur (élongation ?) à la cuisse droite, sorti par précaution. Enfin, le pilier gauche Swan Cormenier se plaignait de la voute plantaire à la 34e minute. "C'est embêtant pour l'impact du banc, par rapport à ce qu'on avait initialement prévu, répond Grégory Patat, le manager. Aujourd'hui ça nous est arrivé. On ne va pas se cacher derrière ces faits-là."