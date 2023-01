Aviron Bayonnais : réception de Llanelli avec "Brive dans un coin de la tête"

L'Aviron Bayonnais joue un match de Challenge Cup ce samedi dans son stade Jean-Dauger. Les ciel et blanc reçoivent les Gallois des Llanelli Scarlets (14h) pour la 4e et dernière journée de la phase de poule. Et pourtant, quant on les écoute, on pourrait penser que c'est un match de préparation qu'ils vont disputer. La préparation d'un rendez-vous de haute importance. Les hommes des bords de Nive n'ont en effet plus rien à espérer dans la "petite" Coupe d'Europe, déjà éliminés avec 3 défaites en autant de rencontres. Alors, pas la peine de s'en cacher : "c'est clair qu'on pense au match d'après, on a Brive dans un coin de notre tête", avoue le manageur Grégory Patat.

"Un match hyper important contre Brive"

Brive, prochain adversaire des Bayonnais à Jean-Dauger en Top 14, samedi 28 janvier (17h). Brive, actuel 13e du championnat et donc en position de barragiste pour ne pas descendre en Pro D2, après 15 journées (sur 26). Brive qui reste sur 3 victoires consécutives et s'est relancé dans la course au maintien , l'objectif toujours brandi par Bayonne, même si le surprenant promu occupe actuellement la 7e place du classement. En effet, si l'Aviron a encore une marge confortable avec 10 points d'avance sur les Corréziens, il sait sa position fragile. Une victoire dans 8 jours assurerait quasiment aux Basques leur billet pour rester dans l'élite la saison prochaine. À l'inverse, une défaite, la première de la saison à domicile, rebattrait totalement les cartes.

Dans ce contexte, le match européen face à Llanelli est "très important pour bien maîtriser notre jeu, pour trouver de la confiance avant un match hyper important contre Brive", reconnait le 2e ligne bayonnais Manuel Leindekar qui concède que son équipe a la tête au prochain match. Mais pas question de galvauder ce rendez-vous européen, ni même de trop se focaliser sur la rencontre du 28 janvier. "L'erreur se serait de se projeter trop loin", prévient Grégory Patat, "sinon, on risque de passer à côté", poursuit Manuel Leidekar. Et il n'y a pas pire préparation avant un rendez-vous important. "Si on est pas au niveau, on peut vite encaisser des points, analyse le grand international uruguayen. Il faut être présent tout le match, c'est ça qui va nous permettre de préparer la semaine d'après avec confiance. La semaine, on la démarre mieux après une victoire..."

La Coupe d'Europe "ça prépare au mieux pour le Top 14"

Face à une grosse adversité galloise, l'Aviron aura surtout des choses à prouver. C'est l'occasion parfaite de "gommer nos erreurs des semaines précédentes et de s'en servir pour être le plus performant possible la semaine prochaine", reconnait Guillaume Martocq. Le trois-quart centre estime que cette coupe d'Europe, où "il y a beaucoup de jeu, de rythme, ça prépare au mieux pour le Top 14" et donc pour le match contre Brive. Llanelli, premier du groupe, est une équipe "qui est très portée sur l'offensive, acquiesce son manageur, donc ce sera un moyen de nous fixer des objectifs de travail par rapport à ce match. On a pour idée de renforcer notre défense, c'est le leitmotiv de cette saison."

La Coupe d'Europe permet aussi aux entraineurs de faire tourner l'effectif, reposer les cadres très utilisés et donner du temps de jeu à ceux qui en ont eu moins ces derniers temps ou reviennent de blessure, et ainsi relancer la concurrence. Pour le public bayonnais, ce sera notamment l'occasion de retrouver l'un de ses chouchous, l'ancien capitaine Jean Monribot, de retour d'une blessure qui l'a éloigné des terrains depuis le début de la saison et qui jouera samedi le premier de ses derniers matchs à Jean-Dauger. L'occasion également de découvrir l'ailier international anglais Marland Yarde, arrivé début janvier à Bayonne.