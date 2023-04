Aviron Bayonnais : "Redresser la barre à Dauger", les déclas avant Montpellier

L' Aviron Bayonnais reçoit Montpellier ce samedi 22 avril, dans le cadre de la 23e journée de Top 14 . Un choc, pour se rattraper de la bévue Anoeta contre Pau , pour poursuivre la série de victoire à Jean Dauger et pour continuer à rêver du top six, synonyme de phases finales. Avant la rencontre, retrouvez en vidéos les déclas de Rémy Baget, Guillaume Martocq, Konstantin Mikautadze et Grégory Patat.

