Aviron Bayonnais : "Rémi Bourdeau ? Un excellent joueur, un soldat, un travailleur de l'ombre" décrit Patat

C'est de l'expérience en barre qui débarque à Dauger la saison prochaine. Rémi Bourdeau, le troisième ligne de La Rochelle s'engage avec l' Aviron Bayonnais pour les deux prochaines saisons, soit juin 2025. Il quitte ainsi les Maritimes un an avant la fin de l'échéance de son contrat. Champion d'Europe avec La Rochelle, Rémi Bourdeau (1,95 m pour 108 kg) va ainsi retrouver Grégory Patat, qui avait déjà été un élément crucial de son arrivée à La Rochelle à l’été 2018 en provenance de Béziers.

ⓘ Publicité

"L'année dernière, on avait déjà échangé par rapport à un éventuel projet bayonnais. Il avait deux ans de contrat et c'était sur une fin de saison, donc compliqué pour La Rochelle de le lâcher. La Rochelle ne comptait pas forcément sur lui pour les années futures, donc j'ai saisi l'opportunité. C'est un joueur qui correspond totalement à l'environnement. C'est un soldat, c'est un travailleur de l'ombre, au-delà de ses qualités de joueur, excellentes. Sa compagne est bayonnaise, il coche donc pas mal de cases pour venir à l'Aviron."

"Il rentre exactement dans le projet"

À la différence que, jusqu'ici Bayonne a composé avec des soldats de Pro D2 : Pascal Cotet, Manuel Leindekar, Thomas Ceyte, Pierre Huguet. De très bons soldats, en témoigne leur temps de jeu et l'importance qu'ils ont dans les résultats des Ciel et blanc. Mais en s'attachant les services de Rémi Bourdeau, l'Aviron attire un joueur qui a l'habitude du haut niveau, des joutes du Top 14 . Une arrivée qui coïncide avec la fin de carrière de Jean Monribot.

"On est dans la construction d'une histoire. Oui, l'année dernière, on est allé chercher des soldats en Pro D2. Là, on essaie de rentrer des joueurs qui nous amènent une valeur ajoutée, par rapport à leur expérience, par rapport à leur vécu. Donc, il rentre exactement dans le projet et dans la construction que l'on va avoir de notre équipe pour le futur."

Sept recrues officialisées

Rémi Bourdeau est la septième recrue officialisée par Bayonne, après le talonneur Vincent Giudicelli (Montpellier), le pilier droit Luke Tagi (Provence), le troisième ligne Arthur Iturria (Clermont), le centre Federico Mori (UBB) et l’ailier Aurélien Callandret (Oyonnax). Ajouté à cela, Luke Morahan, l'arrière australien , arrivé cet hiver de Bristol, en tant que joker médical de Gaétan Germain, qui a signé jusqu'en 2024.

100% Rugby, du lundi au jeudi à 18 heures

► À réécouter | 🔊 Tous les épisodes de 100% Rugby