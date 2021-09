Aviron Bayonnais ─ Rémy Baget : "Nevers a toujours gagné ou perdu de manière accrochée, on est prévenu"

L'Aviron Bayonnais réussit son début de saison. Avec des victoires contre Agen, à Aurillac et à Vannes, les Ciel et blanc trustent le haut du tableau de la Pro D2, à égalité de points avec Mont-de-Marsan et Colomiers. Et pour continuer ce premier bloc du championnat, c'est Nevers qui se déplace à Jean Dauger ce vendredi à 20h45 (à vivre dès 20h sur France Bleu Pays Basque). L'occasion d'évoquer cette confrontation et le début de saison avec l'ailier bayonnais, Rémy Baget. Le Tarnais d'origine de Rabastens, auteur de deux essais depuis le début de la saison.

France Bleu Pays Basque : Avec le recul, comment expliquez-vous la deuxième période de l'Aviron Bayonnais vendredi dernier contre Vannes ? (le RCV a alors inscrit un 12-3 en 40 minutes)

Rémy Baget : Sur la deuxième mi-temps, on repartait pourtant pareil en disant qu'il fallait remettre la pression. On parlait même pas du point de bonus. On se disait juste "il faut continuer comme ça et ça va le faire". On pensait juste à la victoire et au final, les Vannetais ont super bien répondu en seconde mi-temps, ils se sont accrochés. On a quand même bien défendu mais ça n'a pas suffi pour qu'on accentue le score. L'équipe adverse avançait et l'arbitre, à chaque fois, a favorisé l'équipe qui avançait, comme souvent. Pénalité sur pénalité. On a aussi joué 10 minutes à 14, ce qui est très dur à ce niveau là. Et ça leur a permis de scorer derrière.

Peyo Muscarditz évoquait après ce match la nécessité de travailler sur l'aspect mental pour garder cette avance et ne plus répéter ce genre de mésaventures...

Je pense que mentalement, on est comme à chaque début de saison. On est prêt, on pense tout le temps à jouer à fond, mais après, collectivement, c'est surtout le mental collectif, que le groupe puisse répondre tous en même temps et pas quelques individualités l'une après l'autre. Malgré tout, on a tenu. Les joueurs sont en confiance au niveau de la défense. On arrive à gagner les impacts, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière ou les années avant, bien sûr. On a encore eu des stats avec des joueurs à presque 25 plaquages ou 22 plaquages. Donc c'est sûr que sur la défense est quelque chose qui peut nous rassurer. Cette cohésion défensive nous a permis de gagner la bataille psychologique contre Vannes.

Nevers débarque vendredi (20h45) à Jean Dauger. Deux victoires en trois journées et un nouveau joli défi qui vous attend ?

Nevers propose un super jeu. Devant c'est très costaud, mobile aussi. Ça joue très bien au rugby. On sait qu'ils seront présents et que jusqu'à la fin de l'année, ils joueront le haut de tableau. Surtout, dans tous leurs matches depuis le début de saison, ils ont gagné ou perdu de manière accrochée, contre de grosses équipes : Vannes (victoire 20-16) et Oyonnax (victoire 21-18), et en déplacement à Aix (défaite 26-23). Leur calendrier n'était pas facile non plus. Ça va être à nous d'être au niveau, sur toute la durée de la partie et mettre en place ce qu'on sait faire.

Personnellement, on vous sent libéré sur le terrain depuis le début de la saison. Comment l'expliquez-vous ?

Déjà, cette année, dans les collisions, on avance un peu plus, on est plus dominant devant. Du coup, on a plus de ballons derrière contrairement aux autres années, notamment en Top 14 donc, c'est sûr, on est plus facilement mis en avant. Et puis la force collective fait que l'on arrive à bien défendre et marquer des contres. Après, la confiance des entraîneurs, c'est sûr que ça aide. À l'Aviron, il y a une énorme profondeur de banc et notamment à l'aile, de la concurrence mais saine, donc il faut aussi montrer qu'on peut être un titulaire ou quand on veut aussi s'imposer. C'est de la pression positive. Tout ça fait qu'il ne faut pas lâcher et tout donner pour se chercher une place le week-end.

Quels aspects de votre jeu aimeriez-vous faire évoluer à l'avenir ?

On me parle souvent de mon jeu au pied, mais je trouve qu'il n'est pas si mal (rires). Avec l'expérience et la répétition des matches, je trouverai quels secteurs de mon jeu améliorer.