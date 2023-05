Aviron Bayonnais : Rodrigo Bruni (Brive) s'engage pour les deux prochaines saisons

La dixième recrue, en attendant les suivantes. Le 3e ligne centre et international argentin Rodrigo Bruni, évoluera à partir de la saison prochaine à l' Aviron Bayonnais . Le joueur de 29 ans (1,87 m, 109 kg) aux 18 sélections avec les Pumas a signé pour deux ans

Handicapé par une blessure au pied pendant plusieurs mois, il a disputé la fin de saison de Top 14 avec le CABCL (six matches, quatre titularisations, pour un essai). Bayonne sera son troisième club en France, après Brive et Vannes (2020-2022). L'arrivée de Bruni renforce une 3e ligne déjà bien solide avec déjà les arrivées de Bourdeau et Iturria. De quoi faire tourner car cette saison, Huguet, Cassiem et Héguy ont fait partie des joueurs les plus utilisés dans l'effectif bayonnais.

Avant deux deuxièmes lignes

Rodrigo Bruni est la dixième recrue officialisée par Bayonne pour l'année prochaine, après le trois-quart Cheikh Tiberghien (Clermont), le demi de mêlée de Montpellier Gela Aprasidze , le trois-quart australien Reece Hodge (Melbourne Rebels), le troisième ligne Rémi Bourdeau (La Rochelle), le talonneur Vincent Giudicelli (Montpellier), le pilier droit Luke Tagi (Provence), le troisième ligne Arthur Iturria (Clermont), le centre Federico Mori (UBB) et l’ailier/arrière Aurélien Callandret (Oyonnax).

Il ne sera pas le seul joueur briviste et Argentin à rejoindre l’Aviron Bayonnais. L'arrivée du 2e ligne Lucas Paulos devrait être officialisée dans les prochains jours selon nos informations. Philippe Tayeb, le président bayonnais, indiquait lundi sur France Bleu Pays Basque qu'"il était ciblé". Bayonne travaille aussi sur la venue d'un "deuxième ligne à dimension internationale".